Le Dr Fauci voit le chemin du retour des sports cet été sans fans

Dans des informations qui pourraient aider à la reprise de la saison NBA 2019-2020, le Dr Anthony Fauci a déclaré mercredi qu’il voyait un chemin pour le retour du sport américain cet été.

Fauci, qui est directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses et conseiller en santé de la Maison Blanche, a déclaré à Peter Hamby de Snapchat que les clés impliquaient des tests et une procédure de quarantaine.

Interrogé sur la pratique de sports cet été au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), Fauci a déclaré:

Il y a un moyen de le faire. Personne ne vient dans les stades. Mettez dans de grands hôtels, où que vous vouliez jouer. Gardez-les très bien surveillés, mais faites-les tester comme chaque semaine et assurez-vous qu’ils ne finissent pas par s’infecter mutuellement ou leurs familles, et laissez-les simplement jouer la saison.

Fauci a également repoussé l’idée que le public sportif américain pourrait ne pas apprécier de regarder des matchs de sport sans fans. Il a dit:

Je pense que vous obtiendrez probablement suffisamment d’adhésion des personnes qui meurent d’envie de voir un match de baseball, en particulier moi. Je vis à Washington, nous avons le champion du monde des Washington Nationals. Je veux les voir jouer à nouveau.

La NBA a discuté des scénarios au cours des dernières semaines dans lesquels elle pourrait redémarrer la saison avec toutes les équipes vivant en quarantaine à Las Vegas, avec la disponibilité de tests rapides une priorité majeure. Le scénario modèle de Fauci semble être conforme à ce que la ligue a suggéré.

La NBA sera également présente au comité du président américain Donald Trump pour rouvrir l’Amérique, avec le commissaire Adam Silver et Dallas Mavericks Mark Cuban parmi les dirigeants pour y participer.

Il n’est pas encore clair si une saison NBA 2019-2020 redémarrée irait directement aux séries éliminatoires ou aurait des matchs de saison régulière avant cette date.

Les Houston Rockets étaient 40-24 avant le hiatus, qui était à égalité avec Oklahoma City pour la place n ° 5 dans la Conférence Ouest. Ils n’étaient qu’à un match de l’Utah pour le n ° 4 (avec possession du bris d’égalité) et deux de retour dans la colonne des pertes de Denver pour le n ° 3.

Si la ligue allait directement aux séries éliminatoires, les Rockets, sixième tête de série, affronteraient les Nuggets au premier tour des séries éliminatoires de l’Ouest.

Houston s’attendait à avoir 18 matchs de saison régulière pour combler ces déficits, bien que cela semble peu probable à l’heure actuelle en raison des dates de calendrier perdues. Cependant, si les matchs se disputent sur un site neutre (Las Vegas) et sans fans, bon nombre des avantages habituels à une valeur de départ plus élevée – tels que l’avantage sur le terrain – peuvent ne pas être applicables aux séries éliminatoires de cette année.

À ce stade, avec le hiatus du coronavirus de la NBA âgé de plus d’un mois, les Rockets saisiraient volontiers toute occasion de le découvrir.

.