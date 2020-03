Le Dr J mène Nets devant David Thompson, Nuggets

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à au moins 30 jours jeudi – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus dans le Aux États-Unis, aucun match des Brooklyn Nets ne sera joué pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, Nets Wire mettra chaque jour en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Kyrie Irving a fait un commentaire plus tôt en 2019-2020 au sujet du Temple de la renommée Julius Erving:

Ce n’est pas un hasard si la dernière fois que les Nets ont remporté un titre, ils étaient dirigés par Julius Erving. Et maintenant, nous avons un autre Irving. Je dis ça comme ça.

Bien sûr, les deux épelent leurs noms de famille différemment – mais il est clair ce que voulait Irving.

En repensant au temps du Temple de la renommée avec les New York Nets de l’ABA, le Dr J est allé de pair avec un autre highflyer, David Thompson, lors d’un match contre les Denver Nuggets le 18 mars 1976 – que les Nets ont remporté 110-98 (score plein).

Le Dr J, qui a récolté en moyenne 29,3 points par match tout au long de la saison 1975-76, a obtenu de bons résultats. La légende vivante a marqué 32 points et a mené les Nets à remporter la 47e place dans le cadre de leur saison de championnat ABA.

Pour les Nuggets, Thompson a marqué 23 points. L’alignement des Nuggets comprenait également Bobby Jones (16 points) et Dan Issell (neuf), qui sont tous deux membres du Basketball Hall of Fame, comme Thompson et Erving.

.