Le dunk de DeMar DeRozan contre les Raptors est le plus irrespectueux de l’année

DeMar DeRozan a soumis son entrée pour le dunk le plus irrespectueux de la saison NBA, et il ne sera probablement pas battu.

Dimanche contre les Raptors, en baisse de 17, DeRozan est passé devant Rondae Hollis-Jefferson, a soufflé par un coup de Kyle Lowry et a mangé Chris Boucher tout en lançant le ballon avec autorité.

DeRozan a également emmené Boucher avec lui et l’a regardé avec dégoût pour avoir même essayé de sauter avec lui.

Les gens parlent généralement du doux bruit de la balle en contact avec la batte dans le baseball, mais il n’y a rien de tel que le son net d’un joueur de basket-ball en plein essor. Ce fut un excellent exemple de cela.

La partie encore plus douce à ce sujet pour DeRozan est qu’elle est venue contre son ancienne équipe. Il y avait donc probablement une certaine frustration derrière ce dunk. Et les Spurs ont également fini par effacer le déficit et ont gagné le match 105-104.

Ce dunk avait tous les éléments d’un grand. Habituellement, deux choses importantes doivent se produire pour que nous réagissions «oh merde!» À un dunk. DeRozan a coché les deux cases et nous a donné bien plus.

L’une est la force violente avec laquelle un dunk est jeté. Les gens aiment généralement les actions vicieuses (voir: football NFL), et DeRozan a essayé de briser le bord de ce dunk. Il l’a presque fait.

Le deuxième est d’embarrasser absolument quelqu’un d’autre dans le processus. Si vous ne saviez pas qui était Chris Boucher avant ce dunk, vous le savez maintenant. Parce que tout le monde veut toujours savoir qui est à la réception d’une affiche dunk ce bien.