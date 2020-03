Le dunk historique de Candace Parker mérite un retour en arrière profond

C’est le tournoi féminin 2006 de la NCAA, et Candace Parker dribble vers le panier avec une tête de vapeur. On dirait qu’elle est sur le point de tremper. Et si elle le faisait?

Eh bien, c’est là qu’il vaut la peine de réfléchir à une histoire, à long et à court terme. D’une manière générale, le trempage n’est pas un gros problème. Dans le passé, le trempage a été controversé et même interdit, mais de nos jours, c’est une partie commune du jeu. Efficace, excitant et célébré.

Et pour les femmes? Cette histoire est un peu plus complexe. Cela commence avec les athlètes féminines douées qui sont chassées du jeu de basket-ball, et cela continue avec des critiques complexes et parfois condescendantes des femmes assez audacieuses pour tremper.

Parker espère rendre le trempage aussi ordinaire pour le jeu féminin que pour elle, mais c’est pour l’avenir. Pour l’instant, nous devons comprendre le passé complexe de cette compétence de basket-ball.

