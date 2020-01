Le duo de guerriers parmi les meilleurs joueurs sous contrat à double sens dans plusieurs catégories de statistiques

Les Golden State Warriors n’ont pas mené de nombreuses catégories dans la saison NBA 2019-2020; en fait, c’est presque le contraire du passé. Les Warriors sont sur une séquence de neuf défaites consécutives avec un record qui se situe au bas de la Conférence Ouest.

La saison morte des Warriors est principalement due à des blessures, mais dans l’épave, la porte s’est ouverte pour une multitude de jeunes membres de la liste des Golden State.

Les Warriors ont dû plonger profondément dans leur rotation, s’appuyant fortement sur les joueurs sous contrat à double sens. Ky Bowman, Damion Lee et maintenant Marquese Chriss ont tous bénéficié d’un temps de jeu important.

Lee a été assez impressionnant pour que Golden State convertisse son contrat à deux voies en un contrat pluriannuel avec l’équipe à temps plein. Pour ouvrir une place à Lee, les Warriors ont renoncé à Chriss mais l’ont rapidement ramené à un accord à deux voies une fois le contrat de Lee converti.

Avant d’accepter son contrat à temps plein avec la NBA, Lee a mené tous les joueurs sous contrat à double sens en marquant un autre membre de Golden State, Bowman, juste derrière lui. Le gardien bidirectionnel des Miami Heat Chris Silva a suivi le duo des Warriors en marquant avant d’être également converti en contrat à temps plein à Miami.

Maintenant, avec Chriss sur un accord à double sens, ses chiffres de plus tôt dans la saison NBA sont au sommet des leaders contractuels à double sens, battant Bowman comme le meilleur buteur.

Les 272 points de Chriss mènent Bowman d’un point avec 271 points cette saison. Le couple Warriors de Chriss et Bowman mène tous les joueurs sous contrat à double sens non seulement pour le total des points, mais aussi pour les rebonds, les aides, les interceptions et les minutes.

Bowman est en moyenne de 7,5 points par match, 2,6 passes décisives et 2,9 rebonds par match en 36 matchs joués. Le produit du Boston College a un temps de service limité restant sur son contrat avant l’expiration de son accord bilatéral. Cependant, les Warriors ont la possibilité de l’envoyer dans la Ligue G jusqu’à ce qu’ils puissent lui proposer un contrat à temps plein.

Récemment, Golden State a envoyé Bowman à leur filiale de la G League à Santa Cruz pour un court séjour dans la G League, où il a jeté un slam dunk au moulin à vent.

Avec Stephen Curry, Klay Thompson et Kevon Looney qui souffrent tous de blessures qui les ont retirés pendant une partie importante de la saison 2019-2020, les Warriors devront continuer à compter sur le service de leurs joueurs sous contrat à double sens. Les statistiques de Chriss et Bowman sur le reste des talents du contrat à double sens dans la NBA devraient continuer de croître.

