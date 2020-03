Le faire pour l’amour – The Athletic

Cette semaine marque la 20e édition du SPR, ce qui représente un peu un jalon pour nous. Nous avons présenté l’idée à nos rédacteurs ici à The Athletic comme un moyen de rester engagé avec un côté différent de la NBA que ce qui est normalement si habilement fait au sein de l’entreprise. Cela n’a pas été conçu pour être l’actualité, le journalisme extrêmement bien rapporté ou l’analyse basée sur les données. Au contraire, cet espace serait utilisé pour offrir une opinion complètement subjective sur ce qui est essentiellement un passe-temps secondaire pour la plupart des joueurs de la NBA.

Bien sûr, il y a quelques gars qui profitent financièrement de prendre leur style personnel aussi au sérieux qu’ils font leur saut, mais pour la plupart, ce sont des gars qui s’amusent avec leur revenu disponible. Les enjeux du style NBA sont bien inférieurs à la réalité des fenêtres de championnat ou des années de contrat, mais nous sommes néanmoins fascinés. Et c’est parce qu’à une époque où l’accès aux médias se réduit de jour en jour et où les joueurs deviennent plus inconnus que …

.