le favori des fans Tacko Fall régalé avec des chants «MVP» contre Hornets

Si vous pensiez que Tacko Mania s'en irait de sitôt, devinez encore.

Le centre bidirectionnel des Boston Celtics, Tacko Fall, reste le chouchou de l'équipe, les fans réclamant son entrée dans les matchs de plus en plus tôt.

Bien qu'il ait encore du chemin à faire en termes de développement pour garantir des minutes de grande écoute lorsque le jeu est proche, cela n'a pas empêché les fans de pousser un chant pour le produit UCF chaque fois que les Celtics sont au-dessus d'un adversaire.

Cela s'est produit vendredi soir contre les Pistons de Detroit une fois qu'il était clair que le match était en cours, et a commencé encore plus tôt le dimanche 20 décembre alors que Boston n'avait pas tout à fait rangé les Hornets de Charlotte lors du premier retour de l'ex-Celtic Terry Rozier au Jardin. avec sa nouvelle franchise.

Les appels désormais réguliers de "We want Tacko!" Ont commencé au troisième trimestre du jeu, et ont atteint un crescendo dans la dernière image lorsque le swingman Jayson Tatum a commencé à donner une certaine séparation aux Celtics.

À l'enregistrement, une nouvelle ride a commencé dans le public – des chants de "M.V.P."

Même la légende des Celtics, Tommy Heinsohn, s'est prise dans l'hystérie, forçant une rime très louche tout en notant que les fans étaient «farfelus pour Tacko» d'une manière que seul Tommy pouvait.

Bien qu'il y ait une très longue route vers le centre sénégalais, même en reniflant le véritable M.V.P. course, pour les fans de Boston, il est clair que Fall est leur joueur le plus apprécié dans les courtes minutes où il a pu prendre la parole cette saison.

.