Le film original de Disney Channel «La chance des Irlandais», commenté

Bonjour. Moi, Harry Lyles Jr., je passerai en revue un film sportif différent sur Disney Channel tous les jeudis sur SB Nation. Dans un but de nostalgie et pour vous faire gagner du temps afin que vous n’ayez pas à regarder ces films vous-même (bien que je vous encourage à les regarder de toute façon pour votre propre divertissement), je vais brièvement résumer mes moments préférés.

La chance des Irlandais concerne Kyle Johnson, un enfant de premier cycle du secondaire qui est la star de l’équipe de basket-ball de son école et considéré comme l’enfant le plus chanceux de l’école. Son école organise une journée du patrimoine, ce qui conduit Kyle à s’intéresser à l’origine de sa famille.

Quand il essaie de demander à ses parents à ce sujet, ils lui disent simplement qu’ils ont déménagé de leur domicile actuel depuis Cleveland, Ohio. Kyle et son meilleur ami Russell Halloway finissent par aller à un festival irlandais après avoir vu le même symbole sur une publicité pour le festival et avoir remarqué qu’il correspond à la pièce porte-bonheur de Kyle, qu’il porte sur une chaîne autour du cou.

Après avoir assisté, Kyle a le jour le plus malchanceux de sa vie et se rend compte que la pièce qu’il porte a été remplacée par une contrefaçon. Il apprend que sa famille est irlandaise et que la pièce était la chance de la famille. Il passe ensuite le reste du film à essayer de trouver et de récupérer cette chance de Seamus McTiernen, un lutin diabolique.

Cette scène, très tôt dans le film.

Vous n’avez pas besoin de l’audio ici. Regardez tout ce qui se passe ici.

Oui, tout le monde se lève et danse, car Kyle est arrivé.

Le regard de malheur sur le visage de papa de Kyle quand il demande d’où ils viennent

Il y a quelques choses que Disney a fait dans ce film pour vraiment s’assurer de faire passer leur message. La façon dont ses parents ont paniqué quand Kyle aurait jamais posé des questions sur leur héritage en est une.

C’est le premier.

Le père de Kyle réagit comme son enfant trop jeune vient de lui poser une question qu’il ne devrait pas lui poser.

Sa maman a dit ici: “Nous sommes Américains, Kyle, c’est tout l’héritage dont nous avons besoin.”

Beurk.

Cela arriverait certainement (ce ne serait pas le cas!)

Voici une autre manière pour laquelle Disney s’est donné trop de mal pour ramener un point à la maison. Kyle est censé avoir de la chance – c’est entendu. Mais dans la scène de basket-ball d’ouverture, une balle est sur le point de sortir des limites, et il gagne le match en frappant le ballon de basket à travers le cerceau.

Avec tout le respect que je dois à LeBron James, le meilleur basketteur de tous les temps, il ne fait même pas ça. “Kyle Johnson” ne devrait pas non plus. La force du poignet que cela prendrait est insondable: sa main aurait dû se détacher de son bras.

ÊTRE BRISÉ

Quand Kyle finit par perdre sa chance et a un jour terriblement malchanceux, tout va mal. Cela inclut son match de basket en demi-finale.

Il a fait beaucoup de mauvaises choses dans ce jeu, mais voici le meilleur moment – encore une fois – avec Disney mettant un peu trop de moutarde dessus.

C’est un bon travail hilarant sur la caméra, car vous ne pouvez pas dire que ni Kyle ni l’adversaire n’avaient beaucoup de chemin à parcourir.

Ce vieil homme n’a pas d’ascenseur comme ça

Kyle et son père se rendent à Emerald Isle, une entreprise de croustilles pour essayer de récupérer leur chance auprès du grand-père de Kyle. Ils finissent par être expulsés après avoir dit qu’ils ne partiraient pas avant de le voir, et ce vieux mec les a jetés à travers la pelouse.

À ce stade, je remarque que tout est horriblement exagéré et que le film est passé de hilarante à mauvais.

L’écran vert le plus hilarant de tous les temps

J’ai une très mauvaise vision. C’est pourquoi au début, je pensais que je ne voyais pas bien les choses quand j’ai vu cette scène particulière, mais quoi que son grand-père ait dans la bouche, ce n’est pas une flûte.

Peut-être qu’une flûte n’était pas dans le budget, ou Disney ne pouvait pas trouver quelqu’un avec une pour lui faire semblant de jouer. Mais comment? C’est absurde.

Les Irlandais ne peuvent pas vraiment jouer au basket-ball, et pourtant ils ont épaté Kyle et son équipe pendant une minute

C’est le pire «dunk» d’un film qui ait jamais existé.

Si vous pouvez trouver quelque chose de pire que cela, envoyez-le moi.

Regardez également ces poignées. Vous pouvez ignorer le petit pas que Seamus McTiernen fait ici.

Kyle et son équipe ont dû gagner, car c’est ainsi que ces films se passent. Mais ils ne perdent pas face à une équipe dirigée par ce type.

Kyle envoie le méchant vivre sa vie sur les rives du lac Érié à Cleveland

Les gens chient sur Cleveland tout le temps, mais pour Disney de faire en sorte que ce lutin doive passer le reste de ses jours, c’est hilarant. C’est à peu près tout ce que je dois dire ici.

Peut-être la chose la plus impossible de toutes

À la fin du film, lorsque les méchants ont été vaincus et que Kyle retrouve sa chance, la Fête du patrimoine est là. Kyle exécute une danse, puis chante «This Land is Your Land» et est rejoint par tous les autres dans le théâtre.

Tu sais très bien que personne ne connaît tous les mots de cette chanson. La plupart des gens ne peuvent même pas obtenir la bonne “bannière étoilée”.

Russell est horrible au basket-ball

Il n’y a aucun moyen d’enrober celui-ci: Russell est doo doo avec un ballon de basket dans les mains. Les réactions de son père suivent presque tous les mauvais matchs, mais elles sont également utilisées pour guider les gens sur ce qu’ils devraient ressentir à propos de ce qui se passe dans chaque scène de basket-ball du film. Son père n’a pas d’autre rôle.

Voici un exemple:

Mis à part le coup d’œil occasionnel sur le score, il n’y a pas vraiment d’autre mesure pour évaluer le bien ou le mal de l’équipe.

Russ est tellement mauvais, il ne peut même pas acheter un seau dans l’allée.

«Il pourrait construire une maison avec toutes ces briques», etc., etc.

Dans l’ensemble, ce film est bien pire que je me souvienne. Mais ce n’est pas aussi mauvais que Russell que le basket-ball.