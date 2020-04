Le fils de Carmelo Anthony appelé Jimmy Butler «doo-doo» à 2 km

Tout en ayant une conversation amusante sur IG en direct, les étoiles de la NBA, Carmelo Anthony et Jimmy Butler, ont brièvement discuté du moment où le fils de Melo a rencontré Butler pour la première fois à Porto Rico.

Butler a rappelé que le fils d’Anthony l’appelait “doo-doo” à la NBA 2K littéralement cinq minutes après l’avoir rencontré (le clip commence vers 16h35):

Kiyan Anthony est plutôt bon en basket-ball, comme vous pouvez le supposer étant donné qu’il est le fils de l’un des meilleurs buteurs de la NBA de tous les temps.

Malheureusement, Butler n’a pas révélé qui avait remporté le match de NBA 2K entre lui et Kiyan.

Alors que la ligue est bloquée en raison de COVID-19, les joueurs ont continué à vivre ensemble IG et à discuter car il n’y a rien d’autre à faire.

Avant la suspension de la saison 2019-2020, Jimmy Butler et le Miami Heat étaient 41-24. Butler était en moyenne de 20,2 points, 6,6 rebonds et 6,1 passes décisives lors de sa première saison à South Beach.

Carmelo Anthony et les Blazers, quant à eux, occupaient la neuvième place du classement de la Conférence Ouest avec une fiche de 29-37. Melo était en moyenne de 15,3 points, 6,3 rebonds et 1,6 passes décisives avec Portland.

–

Suivez ClutchPoints sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook. Nous pouvons également être trouvés sur Flipboard où vous pouvez vous abonner et nous suivre.

Tout notre contenu NBA peut être trouvé sur la section NBA de la page d’accueil ClutchPoints ici. Pour tout notre contenu de basketball universitaire, cliquez ici.

Suivez les matchs de la NBA en direct en téléchargeant l’application ClutchPoints et en vous dirigeant vers l’onglet des scores dans la section NBA.

Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast Battle for LA sur les podcasts Apple, Spotify et Soundcloud. Vous pouvez également trouver de nouveaux épisodes de Battle for LA, le podcast ClutchPoints NBA et Establish the Pass sous l’onglet Podcast sur la page d’accueil ClutchPoints.