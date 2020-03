Le fils de Kenyon Martin déclare pour le repêchage NBA 2020 de IMG Academy

Le repêchage de la NBA 2020 marque 20 ans depuis que les Nets du New Jersey ont sélectionné Kenyon Martin de l’Université de Cincinnati avec le choix global n ° 1. Quatre des 15 années de Martin dans la NBA ont été passées dans le New Jersey. Sa seule sélection All-Star de la NBA est entrée dans sa dernière année avec les Nets, et Martin a en moyenne 15,1 points et 7,6 rebonds par match tout au long de sa carrière dans le New Jersey.

Mais les jours de Martin en NBA sont bien derrière lui maintenant. C’est au tour de son fils de faire bonne impression sur la ligue.

Martin a déclaré à Adrian Wojnarowski d’ESPN que son fils, Kenyon Martin Jr., n’irait pas à l’université, et il se déclare pour le repêchage de la NBA 2020 hors de l’IMG Academy.

Martin Jr.a également publié la mise à jour sur Instagram:

Martin, une aile, mesure à 6 pieds 7 pouces.

