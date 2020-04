Le fils de Michael Jordan dit que la sortie d’un documentaire n’est pas liée à LeBron

Plus tôt cette semaine, ESPN a annoncé une décision majeure en repoussant la date de sortie de leur très attendu documentaire en 10 parties sur la dernière saison de Michael Jordan avec les Chicago Bulls. LeBron James a été parmi les partisans les plus virulents de la sortie du documentaire. ESPN a même utilisé un clip des déclarations de LeBron à l’appui d’une libération accélérée alors que tout le monde est à la maison pendant la pandémie, montrant qu’il était l’un des nombreux fans de la NBA qui le voulaient. Cela, pour mémoire, a été repoussé par nul autre que le fils de Michael Jordan, qui dit que la version mise à jour n’a rien à voir avec LeBron ou les demandes de l’équipage de Road Trippin.

Il y a aussi un autre angle à considérer, selon Bill Rmons de The Ringer, lors d’une récente apparition dans The Herd avec Colin Cowherd: Jordan et son camp ont décidé que 2020 était le bon moment pour publier les images inédites qui donnaient un accès incroyable aux Chicago Bulls de 1998. , en grande partie en raison d’une recrudescence du débat LeBron vs MJ après le championnat LeBron 2016.

Peu importe ce que vous croyez, nous serons tous ravis d’avoir les images disponibles une fois sur place.

