Le format du jeu All-Star NBA 2020 change pour honorer Kobe Bryant

La NBA a annoncé un nouveau format pour le match des étoiles NBA 2020 conçu pour augmenter le niveau de compétition tout au long du match, faire en sorte que le résultat de chaque trimestre compte pour la charité et honorer la légende des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant.

Dans le 69e match des étoiles de la NBA qui se déroule à Chicago, les équipes s’affronteront pour remporter chacun des trois premiers trimestres, qui commenceront tous par un score de 0-0 et dureront 12 minutes. Au début du quatrième trimestre, le chronomètre de jeu sera désactivé et un score cible final sera fixé.

Le score cible final sera déterminé en prenant le score cumulatif total de l’équipe dirigeante sur trois quarts et en ajoutant 24 points – les 24 représentant le numéro de maillot de Bryant pour les 10 dernières saisons de sa carrière NBA. Les équipes disputeront ensuite un quatrième trimestre non chronométré et la première équipe à atteindre le score cible final remportera le match des étoiles.

La ligue a utilisé l’exemple suivant dans son communiqué de presse pour démontrer le fonctionnement du dernier trimestre.

«Si le score cumulé des trois premiers trimestres est de 100-95, le score cible final serait fixé à 124 points. Pour gagner le match, l’équipe avec 100 points devrait marquer 24 points au quatrième trimestre avant que l’équipe avec 95 points marque 29 points, et vice versa. Avec aucun temps minimum ou maximum au chronomètre au quatrième trimestre, le match des étoiles de la NBA se terminera par un panier ou un lancer franc effectué. »

Plus d’un million de dollars seront versés aux organisations communautaires à but non lucratif de Chicago grâce aux efforts de sensibilisation de NBA Cares. Ces efforts culmineront au cours du match des étoiles lorsque chaque équipe jouera pour un bénéficiaire caritatif basé à Chicago, tel que sélectionné par les capitaines de l’équipe, l’attaquant des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo et l’attaquant des Lakers LeBron James.

L’organisme communautaire sélectionné par le gagnant de chacun des trois premiers trimestres recevra 100 000 $ – un total de 300 000 $ remis à une œuvre de bienfaisance pour ces trois trimestres. Le vainqueur de chacun des trois premiers trimestres sera l’équipe avec le score le plus élevé à la fin du quart de 12 minutes. L’équipe gagnante du jeu complet gagnera 200 000 $ pour son organisme communautaire.

Si le premier ou le deuxième trimestre se termine par une égalité, le prix de charité de 100 000 $ pour ce trimestre sera ajouté au prix du trimestre suivant. Si le troisième trimestre se termine par une égalité, le prix de charité de 100 000 $ pour ce trimestre sera ajouté au prix de l’équipe qui remporte le NBA All-Star Game. Si une équipe gagne chacun des trois premiers trimestres et atteint le score cible final en premier, 500 000 $ seront reversés à l’organisme de bienfaisance de l’équipe gagnante et 100 000 $ seront reversés à l’organisme de bienfaisance de l’équipe perdante.

James et Anthony Davis représenteront les Lakers car ils ont tous deux été sélectionnés comme partants dans la Conférence Ouest – James étant le capitaine. L’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel entraînera également l’équipe LeBron.

Bryant a été nommé All-Star 18 fois au cours de ses 20 ans de carrière avec les Lakers, en étant nommé MVP du match à quatre reprises.

Le match aura lieu le dimanche 16 février au United Center de Chicago, diffusé en direct à 17 h. PT sur TNT. Avec autant de meilleurs joueurs de la ligue ayant des relations étroites avec Bryant, ce devrait être un week-end chargé d’émotions. Des plans supplémentaires pour l’honorer seront également annoncés à une date ultérieure.