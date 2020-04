Le front office des Warriors passe plus de temps à préparer le projet

Le coronavirus a peut-être empêché les équipes de faire le type de préparation habituel, mais le front office des Golden State Warriors passe plus de temps que jamais en tant que groupe à s’y préparer, a déclaré le propriétaire Joe Lacob à The Athletic.

L’importance accrue d’un brouillon n’est pas inattendue lorsqu’une équipe passe d’une centrale vivace au sommet de la loterie.

“Nous n’avons jamais passé plus de temps en tant que groupe sur le repêchage que nous avons cette année”, a déclaré Lacob à Tim Kawakami sur le podcast de TK Show.

Les Warriors, avec le pire record de la ligue, auront l’un des meilleurs choix au repêchage.

Cela seul rend ce choix plus important que lorsqu’ils sont au bas du premier tour, mais ce brouillon est différent de celui le plus récent.

Au cours des dernières années, les meilleurs choix de couple étaient évidents: Zion Williamson était clairement le n ° 1 en 2019 et Ja Morant en n ° 2. L’année précédente, Luka Doncic et Deandre Ayton étaient largement considérés comme les deux meilleures perspectives. En 2017, les Philadelphia 76ers ont échangé jusqu’à la première place du repêchage de Markelle Fultz, et c’était considéré comme une décision généralement intelligente à l’époque.

Mais le projet de 2020 ne dispose pas encore d’un choix de consensus n ° 1. La dernière fois qu’il y avait eu autant d’incertitude concernant le choix n ° 1, c’était en 2013 lorsque les Cavaliers de Cleveland ont sélectionné Anthony Bennett.

Golden State n’est pas à la recherche d’un acteur de projet. Avec les stars Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green à la fermeture des fenêtres, ils ont besoin d’un joueur qui peut contribuer immédiatement.

Kawakami a demandé à Lacob s’il y avait des gars qu’ils avaient vus qui pourraient avoir un impact l’année prochaine.

“Je pense qu’il y a des joueurs qui sont plus prêts que d’autres, évidemment, qu’ils aient joué peut-être plus d’un an au collège, certains n’ont même pas fait que ce sera dans le repêchage”, a déclaré Lacob.

On ne sait pas combien les Warriors vont peser l’expérience universitaire, la préparation à la NBA et le potentiel futur.

Les perspectives largement considérées comme les cinq meilleurs choix potentiels peuvent être divisées en trois groupes: ceux qui ont moins d’un an d’expérience au collège, ceux qui ont au moins un an et ceux qui n’ont pas fréquenté le collège.

Moins d’un an: Anthony Edwards, James Wiseman, Isaac Okoro, Onyeka Okongwu

Plus d’un an: Obi Toppin, Tyrese Haliburton

Pas de collège: LaMelo Ball, Deni Avidja, Killian Hayes

“Je pense qu’il y en a qui pourraient être un peu plus utiles”, a déclaré Lacob. “S’ils sont les bons gars pour s’insérer dans notre plan à long terme, c’est quelque chose que nous devrons évaluer.”

Ce processus d’évaluation sera différent de d’habitude. Sans March Madness, il n’y a pas autant de séquences à parcourir.

Sans être autorisé à rencontrer des prospects pour le moment, il est plus difficile pour les équipes de connaître et de s’entraîner avec les joueurs.

Le projet pourrait même ne pas avoir lieu à sa date prévue. De nombreuses équipes de la NBA espèrent repousser le repêchage au moins en août.

«Nous avons beaucoup de temps pour le faire. Nous ne savons même pas quand le repêchage aura lieu, c’est encore un peu en l’air », a déclaré Lacob. “Nous n’avons aucune excuse pour ne pas avoir assez de temps.”

En général, un peu comme le reste du monde à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté de basket-ball: les Warriors ne savent pas quoi faire à ce stade.

«Nous allons étudier la possibilité de recruter quelqu’un à notre poste. Nous allons examiner, peut-être que nous négocions à la baisse, c’est une possibilité, je ne dis pas que c’est préféré ou non préféré », a déclaré Lacob.

«Nous allons examiner toutes les options et nous allons trouver un moyen de faire en sorte que notre équipe soit la meilleure équipe possible qu’elle pourrait être pour cette année, mais toujours dans l’optique de construire pour l’avenir.»

.