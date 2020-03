Le gamin 5’6 qui a défendu Zion Williamson sans reculer redevient viral

Que devons-nous faire dans un monde sans sport? C’est une question que tant de gens se posent à la suite de la pandémie de coronavirus. Comme la propagation du virus a conduit à l’annulation du tournoi NCAA et à la suspension de la saison NBA, les amateurs de sport doivent fouiller l’histoire pour trouver leur solution.

La nostalgie ne doit pas toujours être réservée à un passé lointain. Alors que les stations de télévision de Chicago rejouent les anciens jeux de Michael Jordan et que NBA TV propose tous les matchs de la finale depuis le début du millénaire en un clic, certains des moments sportifs récents les plus étranges et les plus divertissants ne vivent que sur YouTube.

Cela nous ramène à la saison junior de Zion Williamson à la Spartanburg Day Academy en Caroline du Sud et à un match de février 2017 contre un élève de huitième nommé Bryson Bishop.

Une vidéo de Bishop défendant Williamson produite par Hoop Diamonds est devenue virale lors de sa première publication. Il compte actuellement 6,4 millions de vues.

Bishop a reçu encore 15 minutes de célébrité sur Internet plus tôt cette semaine lorsqu’un clip plus court de la vidéo a commencé à être diffusé sur Twitter. Ce clip a maintenant près de 4 millions de vues supplémentaires.

Qu’est-ce que les fans de basket-ball sont censés regarder en cas de pandémie?

L’évêque applaudit. Zion le pointant du doigt et faisant un regard qui semble à la fois dégoûté et confus à la fois. Tout est si bon.

Pour tous les rires à propos de la supériorité physique de Bishop contre Williamson, vous remarquerez qu’il ne lui a pas permis de marquer. Au lieu de cela, il a été sifflé pour la faute et a mis Williamson sur la ligne des lancers francs. Étant donné que Williamson n’a touché que 64% de ses lancers francs à la fois sur Duke et avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, c’est un très bon jeu.

Bishop abat également trois trois points dans la vidéo originale de Hoop Diamonds, deux venant du coin et un semblant provenir de la gamme NBA sur l’aile. Lorsque vous êtes le plus petit gars sur le terrain, vous feriez mieux de pouvoir tirer, et vous ne devriez pas avoir peur d’appuyer sur la détente.

Les invaincus ont rattrapé Bishop et les deux entraîneurs dans le match en mai 2019, juste au moment où Williamson était sur le point de devenir le choix numéro un au repêchage de la NBA. L’équipe de Bishop dirigeait apparemment un système défensif de type box-and-one qui l’a amené à affronter Williamson pour un maximum de quelques possessions.

Qu’est-ce que Bishop a dit à propos de la garde de Sion?

“J’étais nerveux”, a déclaré Bishop. «J’avais regardé toutes les vidéos des moments forts et vous ne voyez pas tous les jours un grand type comme lui. J’applaudissais pour me hype. ”

“Vous vous tenez à côté de lui”, a déclaré Bishop, “et vous vous rendez compte à quel point vous êtes petit à côté de quelqu’un de sa taille.”

Bishop aurait maintenant plus de 6 pieds de haut et est en train de terminer sa première année de lycée. Williamson marque en moyenne près de 24 points par match en tant que recrue pour les Pélicans.

Un jour, nous pourrons de nouveau regarder Zion sur le terrain. Jusque-là, des clips de lycée comme celui-ci peuvent nous occuper.