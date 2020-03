Le gardien des Celtics Marcus Smart a été dégagé de tout combat avec COVID-19

La NBA est en pause, car tout le monde fait face à l’épidémie de COVID-19 avec une auto-quarantaine et reste à l’intérieur autant que possible. Le virus a frappé durement la NBA car 10 joueurs ont été testés positifs.

Cependant, il y a maintenant quatre joueurs qui ont été débarrassés du virus.

Le gardien des Celtics de Boston, Marcus Smart, a été testé positif au coronavirus le 19 mars et il rapporte qu’il a été autorisé vendredi. Il rejoint le grand homme des Detroit Pistons Christian Wood et Rudy Gobert et Donovan Mitchell de l’Utah Jazz en tant que joueurs connus qui se sont remis du virus.

Afin de lutter contre le virus, le programme «NBA Together» de la NBA demande à des individus qui se sont rétablis d’envisager de donner du plasma pour la recherche scientifique en vue d’un traitement potentiel. Le programme soutient le projet national de plasma convalescent COVID-19.

La NBA n’est pas près de revenir qu’avant, mais de petites choses comme celle-ci peuvent aider les médecins à trouver un traitement le plus rapidement possible.

.