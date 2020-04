Le gardien des Knicks, Kevin Knox, attribue à LeBron James d’avoir aidé son état d’esprit

La saison 2019-2020 n’était pas une deuxième saison idéale pour le gardien des Knicks de New York, Kevin Knox. Après avoir connu des matchs prometteurs au cours de sa saison recrue avec les Knicks, y compris un joueur de la Conférence de l’Est du mois en décembre 2018 et une performance de 31 points plus tard cette saison. Mais avec l’agitation qui a englouti les Knicks pendant une grande partie de la saison, y compris le licenciement de David Fizdale, Knox n’était pas exactement en mesure de prospérer. Mais même s’il a eu une saison difficile, il se souvient encore d’une conversation qu’il a eue avec LeBron James lorsque Fizdale était encore l’entraîneur des Knicks pendant la saison, qui a été transcrite par Ian Begley de SNY.

«L’une des plus grandes choses qu’il a dites était vraiment de rester enfermé pendant toute la saison, à travers des hauts et des bas. Les médias sociaux vont essayer de vous abattre. Il y aura des moments où ils vont vous faire du bruit. Il me disait simplement de rester sur mes gardes “, a déclaré Knox dans un Q&A sur Twitter pour le programme” NBA Together “de la ligue pendant la crise des coronavirus. “Parce qu’il y a des moments où il n’a pas de grands matchs. Il me disait qu’il n’était pas vraiment inquiet de ce que les gens disaient. Il revient juste dans le laboratoire, dans la salle de gym, en mettant plus de travail. “

Après une deuxième année de crise, ainsi que pendant la pandémie actuelle où tout le monde est coincé à l’intérieur, les conseils de LeBron restent toujours aussi pertinents.

