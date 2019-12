Le gardien des Rockets Eric Gordon pourrait revenir dimanche à la Nouvelle-Orléans

Les Houston Rockets pourraient récupérer le gardien de réserve Eric Gordon de blessure dès ce week-end, selon un nouveau rapport.

Gordon, qui est sorti depuis le 13 novembre après avoir subi une intervention chirurgicale au genou droit, a initialement reçu un calendrier de six semaines pour son rétablissement. Ce mercredi, lorsque les Rockets visiteront Golden State dans le cadre du calendrier de Noël de la NBA pour les matchs télévisés à l'échelle nationale, exactement six semaines après la date de la procédure.

Cependant, les Rockets (21-9) ayant remporté quatre matchs consécutifs et 10 de 13 au total, il ne semble pas être très incité à précipiter Gordon en arrière ⁠ – en particulier contre une équipe de Warriors qui entre mercredi à 7-24 et avec le pire record de la Conférence de l'Ouest.

Gordon voyage avec les Rockets lors de leur voyage de quatre matchs sur la côte ouest, et l'équipe avait précédemment laissé la porte ouverte à son retour pendant ce voyage. Mais il n'est pas nécessaire de repousser les limites pour le moment, compte tenu de la façon dont ils jouent et de l'adversaire.

Cela pourrait changer ce week-end, cependant, lorsque les Rockets auront des matchs consécutifs commençant par samedi soir à domicile contre Brooklyn et se poursuivant dimanche soir à La Nouvelle-Orléans. Le gardien de départ Russell Westbrook risquant de rater le deuxième match dans le cadre de son plan de maintenance consécutif, c'est alors que l'entraîneur-chef Mike D'Antoni pourrait vraiment utiliser les services de Gordon pour aider à remplir ces minutes.

Selon Jonathan Feigen du Houston Chronicle, cela semble être le plan. Mardi, il a rapporté:

Il ne sera pas de retour dans le temps pour jouer les Warriors mercredi dans l'un des matchs de démonstration de la ligue et la première apparition des Rockets dans la nouvelle maison des Warriors Chase Center.

Pourtant, il pourrait toujours y avoir quelque chose qui pourrait sembler correct dans le moment du retour imminent de Gordon.

Avec les Rockets pour suivre leur road trip avec des matchs consécutifs, Gordon pourrait jouer pour la première fois depuis son opération du 13 novembre dimanche à la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'il a joué pour la dernière fois avant son opération, offrant une chance de reprendre littéralement là où il s'était arrêté dans son meilleur match de la saison.

Gordon avait 17 points sur un tir de 6 sur 11 (54,5%) lors d'une victoire de Houston à la Nouvelle-Orléans le 11 novembre, dont 4 sur 7 (57,1%) à partir de la plage de trois points.

Feigen précise plus tard dans l'histoire que le calendrier de retour final n'a pas encore été fixé pour Gordon, qui aura 31 ans mercredi. À son retour, D’Antoni a déjà dit que Gordon jouera hors du banc avec une restriction de minutes initiale.

Quel que soit le rôle, la première priorité des Rockets est de s'assurer que Gordon est en bonne santé après sa procédure, car le problème au genou a probablement contribué au début de la saison 2019-2020 bien pire que prévu.

En neuf matchs en octobre et novembre, le gardien de 6 pieds 3 pouces a réussi 30,9% au total et 28,4% à partir de trois points. Les deux chiffres sont bien en dessous des pourcentages de 41,4% et 36,4% enregistrés au cours des trois premières saisons de Gordon à Houston, et sa moyenne de points par match est passée de 16,8 au cours de ses trois premières années à 10,9 cette saison.

Maintenant à sa quatrième saison avec les Rockets, Gordon a accumulé une moyenne de 16,6 points (36,1% sur trois points) en 31,2 minutes par match. Il a remporté le prix du sixième homme de l'année de la NBA en 2016-17, sa première saison avec la franchise, avant de commencer la plupart des matchs en 2018-19 avec un petit attaquant. Cependant, D’Antoni semble déterminé cette saison à démarrer Danuel House Jr. là-bas, ce qui rend Houston plus jeune, plus grand et plus athlétique.

Gordon a signé une prolongation de contrat de plusieurs années en septembre, ce qui le maintient sous contrat pendant au moins la saison 2022-23. Le timing de cet accord le rend inéligible pour être échangé cette saison.

