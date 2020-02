Le gardien des Sixers All-Star Ben Simmons retournera en justice contre les Bucks

Les 76ers de Philadelphie se dirigeront en territoire hostile samedi dans un énorme affrontement face aux Milwaukee Bucks. Afin de repartir avec une victoire, il est impératif qu’ils aient toutes leurs pièces disponibles.

Cela semble être le cas dans ce match, car ils accueilleront le gardien vedette Ben Simmons dans la formation après avoir raté la victoire de jeudi contre les Brooklyn Nets. Il a ressenti une gêne dans le bas du dos et cela lui a fait rater le match.

Philadelphie a raté le jeu offensif de Simmons et son jeu d’élite sur la défensive jeudi et il sera de retour à bras ouverts alors que les Sixers affronteront Giannis Antetokounmpo.

Simmons est en moyenne de 16,9 points, 8,3 passes décisives et 7,9 rebonds sur la saison et sa défense a atteint des niveaux d’élite au sol. Même si Philadelphie a pu se rallier et faire tomber les Nets jeudi, ils l’ont cruellement manqué.

Le retour de Simmons permettra également à l’entraîneur Brett Brown d’établir une rotation régulière alors que l’équipe entame sa dernière course pour les séries éliminatoires.

Le tipoff du Fiserv Forum est prévu à 20h30. EST.

.