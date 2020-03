Le gardien semi-pro sauve 5 pénalités pour battre l’équipe de Bundesliga

L’un des bouleversements les plus fous de l’histoire de la Coupe d’Allemagne a eu lieu mardi soir, avec le FC Saarbrücken de quatrième division qui a battu la Bundesliga Fortuna Düsseldorf. Le gardien de Sarrebruck, Daniel Batz, a réalisé cinq tirs au but scandaleux – un en seconde période, puis quatre en tirs de barrage.

Vous pouvez consulter les faits saillants les plus longs ici, avec un autre grand arrêt de Batz en première mi-temps, l’excellent premier but de Sarrebruck et le gardien de Düsseldorf aidant l’égalisation dans le temps d’arrêt.

Les clubs amateurs battent fréquemment les clubs de Bundesliga au DFB-Pokal, mais Sarrebruck est la première équipe de quatrième division à atteindre les demi-finales, où le club pourrait être affronté contre un géant comme le Bayern Munich ou le Bayer Leverkusen. La dernière équipe de l’extérieur de l’élite à soulever la coupe était Hanovre 96 en 1992.

Il semble que chaque pays ait une grosse tasse bouleversée au moins une fois par saison, mais Sarrebruck est la plus grande de tous les temps dans la mémoire récente.