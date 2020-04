Le Garrett Temple de Brooklyn entendant la NBA espérer redémarrer à la mi-juin

Les conversations autour de la NBA relançant la saison 2019-20 commencent à prendre une forme différente. Beaucoup de choses sont encore inconnues, mais maintenant il y a eu des rumeurs de plans – dont l’aile des Brooklyn Nets Garrett Temple a été au courant.

L’un des vice-présidents de la National Basketball Players Association, Temple pense que la NBA trouvera un moyen de conclure cette saison. Mais une grande partie de l’avenir de la saison 2019-2020 repose sur le développement des tests COVID-19, comme il l’a expliqué sur le podcast «Tampering» de The Athletic:

Pour moi, je pense que les résultats du test de 45 minutes (COVID-19) sont importants, la capacité de pouvoir tester et d’obtenir les résultats aussi rapidement. Je suis d’accord que les fans ne sont pas là (aux jeux) est un plus, mais je pense que si nous avons une situation où nous savons que les tests peuvent être effectués, où nous savons si la personne l’a en temps opportun, et nous tester juste avant d’entrer dans l’installation, où que nous finissions par jouer (c’est l’idéal). Tout le monde est testé – si nous avons suffisamment de tests pour faire le tour. Je me sens suffisamment à l’aise pour que la ligue ait le contrôle sur l’endroit où nous pouvons jouer si tout le monde est négatif. Et quiconque n’est pas négatif, en termes de quiconque a besoin d’être dans l’établissement, ne peut pas entrer dans l’établissement. Je me sentirais à l’aise si nous avions cela, et aussi que les installations soient désinfectées avant, juste avant que nous y entrions. Je pense donc que ces mesures, en ce moment, ainsi que le basket-ball … tout dans l’installation, tout ce qui sera utilisé, être désinfecté avant que nous les utilisions, ainsi que les personnes testées avant d’entrer. Personne ne sait à quoi cela va ressembler en termes de séries éliminatoires, ou après le prochain match, continuez-vous à le faire pour chaque match ou pendant les séries éliminatoires, les gens restent-ils dans la même zone? C’est une situation intéressante qui va se dérouler, de toute façon.

Temple a également déclaré que la NBPA s’est réunie à plusieurs reprises pour discuter de la question. La mi-juin est l’heure cible du retour, mais sans fans et pas dans les arènes de la NBA.

.