Le geste aimable de Meyers Leonard fait pleurer l’animateur de radio

Chad Doing, l’hôte de Rip City Radio 620 à Portland, a été franc au sujet de son dédain pour l’ancien grand homme des Blazers Myles Leonard dans le passé. Maintenant, cependant, Doing chante un air différent.

Doing a récemment calomnié un hommage vidéo que les Blazers ont joué pour Leonard lors de son retour à Portland.

Salut Chad. Peut-être qu’il est temps de regarder dans le miroir et d’évaluer vos véritables sentiments intérieurs et d’être heureux pour quelqu’un d’autre? Tu as toujours été négatif comme l’enfer. Obtenez un copain de vie. Vous êtes un perdant et vos opinions sont nulles. Passez une bonne nuit, 🤝🔨 😂

– Meyers Leonard (@MeyersLeonard) 10 février 2020

Malgré leurs allers-retours dans le passé, Myles a décidé d’envoyer un message de joyeux anniversaire personnalisé au fils de Doing, Isaac. Par coïncidence, Isaac et Leonard partagent un anniversaire. Et de plus, Isaac est un grand fan.

Isaac, qui a 17 ans aujourd’hui, est atteint d’autisme. Il a récemment subi une intervention chirurgicale au cerveau pour enlever du tissu cicatriciel et drainer un kyste qui faisait pression sur le côté gauche de son cerveau. Selon NBC Sports, la pression a provoqué des crises.

Je n’ai jamais pensé dire cela, mais @MeyersLeonard m’a fait pleurer 😭. Après ce qu’Isaac a vécu, cela signifie le 🌏 pour moi. Il aime Meyers will et l’aimera toujours. Veuillez me pardonner mes petits commentaires Meyers. Vous avez maintenant 2 fans et 4 points de vie. Joyeux B-Day 🔨 #RipCity pic.twitter.com/wg6dlPHrwb

– ChadinPortland 🎙 (@ChadinRipCity) 28 février 2020

Via NBC Sports:

“Isaac, qu’est-ce qui se passe, mon pote. C’est Meyers, ici. Tout d’abord, j’ai entendu des nouvelles assez cool aujourd’hui. Non seulement c’est mon anniversaire, mais c’est votre 17e anniversaire. Donc, je voulais vous dire un joyeux anniversaire de ma part personnellement. Aussi, je voulais juste vous remercier d’être un de mes fans. Cela signifie vraiment le monde pour moi. Et enfin, je sais que vous avez subi une intervention chirurgicale récemment, et ces temps ne sont pas toujours faciles, mais je veux vous dire de rester fort et de continuer à croire en vous, à être une bonne personne et à travailler dur. A plus tard, mon pote. Passe une excellente nuit!”

Le grand homme des Blazers, maintenant âgé de 28 ans, a un autre cadeau prévu pour Isaac, mais celui-ci sera envoyé par la poste, selon NBC.

Le geste aimable de Leonard a embrasé le monde des médias sociaux, plusieurs personnalités retweetant son hommage d’anniversaire à Isaac.

Rejoignez-nous pour souhaiter un joyeux anniversaire à Isaac et Myles. Quel beau geste du talent des Blazers.