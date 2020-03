Le grand homme Al Horford affiche le plus / moins le plus élevé d’un Sixer depuis 2000

Lors d’une soirée où les 76ers de Philadelphie avaient vraiment besoin de gros matchs des autres pièces de leur équipe talentueuse, leur vétéran à prix élevé a investi l’un de ses plus grands matchs de la saison.

Manquant de trois partants et sur une longue route perdant un dérapage de neuf matchs, les Sixers avaient besoin d’un gros match d’Al Horford et il a livré. Le vétéran a récolté 18 points, huit rebonds et six passes décisives et il a réussi deux tirs de loin avec de gros jeux défensifs dans une victoire sur route 125-108 contre les Kings de Sacramento.

Le plus grand nombre pour Horford est qu’il était un plus-41 en 36:21 de temps de jeu. Le plus-41 égalise Andre Iguodala en 2008 pour le plus-moins le plus élevé pour un Sixer depuis 2000.

“Défensivement, avoir n’importe quel match de la NBA où vous jouez plus-41 – pour ceux d’entre vous qui prêtent attention à une feuille de statistiques – c’est une sorte de nombre inouï”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Il était ce dominant. Pas parce qu’il avait 40 points, c’est juste sur la défensive, il était excellent et offensivement, il était efficace, ce qui équivaut à un plus-41. “

C’était une performance dont les Sixers avaient désespérément besoin. Il a eu un peu de mal dans le match contre les Lakers de Los Angeles mardi et il – vraiment toute l’équipe – avait besoin de quelque chose pour se sentir bien. Ce fut l’Al Horford que les Sixers ont donné 109 millions de dollars à l’intersaison.

“D’un point de vue holistique, il était notre sonneur”, a ajouté Brown. «Il était excellent ce soir (jeudi).»

Les Sixers doivent maintenant en tenir compte lors de leur prochain affrontement avec les Golden State Warriors samedi. C’est un autre match que les Sixers peuvent gagner compte tenu de la saison de Golden State malgré le retour de Stephen Curry.

.