Le grand homme des Sixers Al Horford a un message pour tout le monde en quarantaine

L’épidémie de COVID-19 a rendu tout le monde confus et incertain quant à la prochaine étape. Tout le monde est en quarantaine dans sa maison pour essayer de rester en sécurité et le vétéran des 76ers de Philadelphie Al Horford a un message pour tout le monde.

Pour Horford et les Sixers, c’est difficile pour eux. Ils essaient toujours de trouver la meilleure façon de jouer les uns avec les autres et de travailler ensemble, mais la suspension de la NBA jette une clé dans ce plan. De plus, dans leur dernier match avant la suspension, Horford avait 20 points et 10 rebonds et Joel Embiid avait 30 points et 14 rebonds car il semblait qu’ils avaient commencé à trouver quelque chose sur lequel s’appuyer.

Horford a un message pour tout le monde et c’est:

Je veux encourager tout le monde à travailler à domicile si vous le pouvez, assurez-vous que nous restons isolés, que nous écoutons nos responsables de la santé et prenons soin de vous.

Espérons que la ligue puisse reprendre bientôt et nous pouvons tous voir de quoi est composée cette équipe des Sixers en séries éliminatoires.

.