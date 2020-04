Le grand homme des Sixers Al Horford fait un don de 500 000 $ aux efforts de secours contre les coronavirus

L’épidémie de coronavirus a tout le monde dans une situation difficile en ce moment. Tout le monde est en quarantaine à l’intérieur de ses maisons et personne ne sait quand cela se terminera. Donc, dans des moments comme celui-ci, quiconque intervient et fournit de l’aide est une chose admirable.

Les Philadelphia 76ers ont été actifs dans leurs efforts pour aider la ville de Philadelphie afin de combattre ce virus. Joel Embiid est intervenu et a fait un don de 500 000 $, les associés directeurs Josh Harris et David Blitzer ont ouvert leurs portefeuilles pour aider les autres, Ben Simmons a lancé le «Philly Pledge», et maintenant Al Horford s’y lance.

Horford associe le don d’Embiid de 500 000 $ aux efforts de secours contre les coronavirus dans son pays d’origine, la République dominicaine, ainsi que dans toutes les régions des États-Unis où il a joué au basket. Cela comprend le Michigan, la Floride, Atlanta, Boston et Philadelphie.

Nous avons tous un long chemin à parcourir pour vaincre ce virus, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes tous dans le même bateau et des efforts tels que celui-ci peuvent grandement aider les autres pendant cette période difficile.

