Le grand homme des Sixers Al Horford sur les combats à 3 points: «shooter’s shoot»

Les Philadelphia 76ers ont une liste maladroite remplie de beaucoup de non-tireurs. Ils ont des tireurs capables, mais pas de tireurs d’élite qui feront une grande différence dans une équipe et c’est la différence en ce moment.

Cela signifie qu’ils doivent compter sur un gars comme Al Horford qui a un peu de recul pour tirer le 3 balles et qui a un peu blessé l’offensive. Il tire 33,2% de la profondeur avec les Sixers contre 36% de la profondeur lors de sa dernière saison avec les Boston Celtics.

Dans la défense de Horford, il tire 4,4 tentatives de profondeur sur la saison contre seulement 3,0 par match à Boston, mais c’est ce qu’il a signé. Les Sixers lui ont demandé de tirer plus de trois à Philadelphie.

«J’ai eu une bonne idée», a-t-il déclaré. “C’est quelque chose qui a été mentionné.”

Dans la victoire de jeudi sur les Knicks de New York, Horford a renversé ses quatre tentatives de profondeur. Ce sera quelque chose dont Philadelphie aura besoin et, ce à quoi elle s’attend vraiment, au cours des prochains mois pour s’assurer qu’ils disposent de l’espacement approprié du côté offensif du sol.

“Tir du tireur”, a-t-il déclaré lors des entraînements samedi. «Je vais continuer à le laisser voler. Je sais qu’ils vont commencer à voler. »

Les Sixers avaient de meilleurs espoirs qu’ils tombent. Lorsque les éliminatoires commenceront, tout le monde aura un œil sur cette équipe. Une autre grande chose dans les séries éliminatoires est que les verrues d’une équipe commenceront à apparaître.

Ce sera à Horford – et vraiment à des gars comme Tobias Harris et Josh Richardson également – de s’assurer qu’ils offrent suffisamment de place à l’offensive au cours des prochains mois pour faire une course profonde en séries éliminatoires.

