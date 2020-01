Le grand homme des Sixers Joel Embiid a voté en tant que starter pour Star

Les votes finaux des étoiles ont été comptés et les 76ers de Philadelphie auront au moins un représentant dans le match des étoiles à Chicago. Ce serait le grand homme Joel Embiid qui a été élu en entrée en jeu jeudi pour la troisième saison consécutive. Il est le premier Sixer à être un All-Star pendant trois saisons consécutives depuis Allen Iverson.

Embiid, qui a joué pour la dernière fois le 6 janvier après s’être déchiré un ligament collatéral radial dans la main gauche, affiche une moyenne de 23,4 points et 12,3 rebonds cette saison, tout en affrontant des équipes doubles constantes à chaque match. Il s’est cimenté comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue et c’est bien que les fans aient reconnu son talent et à quel point il est bon.

Il est rejoint dans la formation de départ par l’attaquant des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam des Toronto Raptors, Kemba Walker des Boston Celtics et Trae Young des Atlanta Hawks qui fera sa première apparition dans la catégorie des étoiles.

Bien sûr, l’alignement officiel sera annoncé après le repêchage des étoiles le 6 février où Antetokounmpo est le capitaine de l’Est. Le match aura lieu le 16 février au United Center de Chicago.

Les réserves All-Star seront annoncées le 30 janvier.

