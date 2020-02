Le grand homme des Sixers Joel Embiid accepte la responsabilité, dit que c’est sur lui

Les Philadelphia 76ers sont de nouveau tombés à plat samedi soir sur la route. Ils n’ont jamais eu d’avance et une fois que Ben Simmons est parti avec une blessure au dos, leurs chances de gagner sont passées de minces à nulles.

Mais pourquoi est-ce ainsi? Cette équipe n’est pas seulement Ben Simmons. C’est là que Joel Embiid doit intervenir et confirmer sa déclaration selon laquelle il est le meilleur joueur du monde et mener cette équipe à la victoire.

Au lieu de cela, il a eu une autre nuit difficile marquant 17 points sur un tir de 5 pour 18 dans une défaite en éruption où ils ont traîné jusqu’à 25. Cela vient après qu’il n’a tiré que 6 pour 26 lors du match précédent de l’équipe à Milwaukee en février. 6. Sans Simmons, il doit faire plus comme il l’a fait contre les Nets de Brooklyn jeudi.

“Nous ne sommes jamais allés dans un rythme”, a déclaré Embiid. «Perdre Ben, ce fut un grand moment du match, puis des ennuis grossiers, ne pas faire de tirs et quelques tirs et certains appels qui auraient pu se dérouler différemment. C’est sur nous. J’ai toujours l’impression que nous avons joué dur. Les coups ne pouvaient pas tomber. Nous en avons manqué beaucoup de faciles. J’en ai manqué beaucoup de faciles. Je n’ai pas tiré ce que j’aurais dû. J’avais l’impression de l’avoir, mais je ne l’ai pas montré. C’est sur moi.”

Tout dépend de lui. Entrer à Milwaukee et gagner est une grande tâche, pour commencer, et perdre Simmons n’a pas aidé la situation, mais c’est là qu’Embiid doit donner plus. Cette équipe va comme lui et Simmons et ils doivent montrer la voie à suivre pour cette équipe.

Vous regardez les Bucks et Giannis Antetokounmpo est en tête avec 31 points, 18 rebonds et huit passes décisives. Bien sûr, il avait de l’aide avec Khris Middleton versant 25 points, mais Embiid n’a pas eu cet avantage cette nuit-là.

De plus, encore une fois, la défense n’a pas voyagé. Philadelphie est sorti lentement défensivement pour commencer le match et la mi-temps. Ils n’étaient en baisse que de six points à la mi-temps et cela s’est ensuite transformé en un déficit de 20.

“Il y a toujours place à amélioration”, a ajouté le grand homme. «Nous pouvons toujours faire un meilleur travail. En première mi-temps, nous avons commencé assez mal puis nous l’avons lancé au deuxième trimestre. J’avais envie d’entrer dans le jeu, nous avions un bon état d’esprit, tout le monde était concentré. J’étais assez confiant dans le match et évidemment, perdre mal n’était pas bon. »

Les Sixers rentreront chez eux lundi pour affronter les Hawks d’Atlanta avant de reprendre la route mercredi. Heureusement, ce n’est que contre les malheureux Cavaliers de Cleveland, ce qui devrait leur donner une chance de se battre avec ou sans Simmons.

