Le grand homme des Sixers Joel Embiid écope d’une amende de 25 000 $ pour un geste obscène contre Hawks

Les Philadelphia 76ers ont réussi à éliminer les Hawks d’Atlanta à domicile lundi soir, mais cela ne s’est pas produit sans un drame impliquant leur centre superstar.

Alors que le grand homme des Sixers Joel Embiid dribblait le chrono et terminait l’un des matchs les plus dominants de sa carrière dans la victoire contre les Hawks, il s’est fait voler le ballon par Kevin Huerter car il restait encore du temps au chronomètre . Embiid n’aimait pas ce qu’il faisait et il a donné à Huerter ce qui semblait être le majeur avec dégoût.

La NBA a ensuite revu le jeu et a décidé d’amender Embiid 25 000 $ pour ses actions.

Embiid a marqué un sommet en carrière de 49 points dans la victoire alors que lui et les Sixers ont eu le dernier rire, mais 25000 $ sont encore un gros morceau de changement pour avoir renversé l’oiseau.

Les Sixers sont actuellement à Cleveland et se préparent pour Andre Drummond et les Cavaliers qui cherchent à mettre fin à un dérapage sur route de 6 matchs. Le tipoff de Rocket Mortgage Fieldhouse est prévu à 19h00. EST.

