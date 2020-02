Le grand homme des Sixers, Joel Embiid, subira une IRM après une blessure contre Cavs

Les choses sont allées de mal en pis pour les 76ers de Philadelphie. Non seulement Ben Simmons leur manque déjà pendant une longue période, mais ils pourraient aussi manquer à Joel Embiid maintenant.

Embiid est parti au premier quart de la défaite de 108-94 de mercredi contre les Cavaliers de Cleveland et de nouveaux tests décideront de son sort dans un avenir immédiat. Il subira officiellement l’IRM jeudi tandis que l’équipe a un match à domicile avec les New York Knicks. Cela laisse son statut pour jeudi très incertain.

Embiid a récolté trois points en 7:36 du temps de jeu qu’il a joué avant de partir.

Passer une IRM n’apporte normalement pas de bonnes nouvelles. Évidemment, personne ne sait vraiment jusqu’à ce que les tests soient terminés, mais ce n’est pas un bon signe pour les Sixers à l’avenir.

Cela n’aide pas non plus que les deux hommes des Sixers, Big Tobias Harris et Al Horford, se soient retrouvés très petits face à une malheureuse équipe de Cavaliers et l’équipe est désormais 9-21 sur la route. Les choses ne vont pas bien en ce moment en pays Sixer.

