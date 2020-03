Le grand homme des Sixers Kyle O’Quinn passe du temps en quarantaine à jouer à Bop It!

Beaucoup de monde essaie de comprendre ce qui se passe avec le monde coincé en quarantaine grâce à COVID-19 et ils cherchent à comprendre comment passer le temps avant que les choses ne redeviennent normales.

Pour le grand homme vétéran des Philadelphia 76ers Kyle O’Quinn, il semble qu’il ait trouvé quelque chose pour passer le temps et c’est jouer au jeu pour enfants Bop It!

O’Quinn a publié une vidéo sur son histoire Instagram où il se détendait à la maison, comme une personne devrait le faire à ce moment-là, et jouer à Bop It! Le sourire narquois sur son visage alors qu’il s’apprête à relever le défi montre à quel point il s’amuse à jouer à ce jeu.

O’Quinn a récemment révélé son isolement et la façon dont il est resté à Philadelphie afin de protéger sa famille. Tant qu’il reste sain d’esprit, alors tout va bien. Jouez juste autant que Bop It! comme il peut et j’espère que la NBA pourra bientôt reprendre.

.