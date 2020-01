Le grand homme des Sixers Norvel Pelle actif contre les Raptors, la dernière journée de la NBA en jeu

Alors que les Philadelphia 76ers se préparent à affronter les Raptors de Toronto mercredi pour conclure leur voyage sur la route de trois matchs qui est un match assez important dans le grand schéma des choses, il y a une petite barre latérale pour celui-ci.

Le grand homme recrue Norvel Pelle devrait être actif et jouer mercredi, ce qui marquera la 45e et dernière journée de la NBA sur son contrat à double sens. Les Sixers auront besoin de la taille pour affronter les grands hommes des Raptors Pascal Siakam et Marc Gasol, il est donc logique que les Sixers le rendent actif pour celui-ci.

Pelle est en moyenne de 1,5 bloc par match avec 2,6 points et 3,6 rebonds en 13 matchs avec Philadelphie et il a eu un impact solide. Avec l’échéance du commerce à venir, l’équipe ne devrait pas convertir son accord tout de suite afin de garder la flexibilité, mais ne l’exclut pas complètement une fois le délai écoulé.

Alors que les Sixers ont raté Pelle contre les Brooklyn Nets lundi, ils ont réussi à remporter la victoire après avoir placé Ben Simmons au centre.

Le tipoff de Toronto est prévu à 19 h 00. EST de l’aréna Banque Scotia.

.