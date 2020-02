Le grand match de Juancho dans la grande victoire des Wolves à Miami

Un jeu formidable joué de puissance en puissance à l’AmericanAirlines Arena avec une victoire finale pour Minnesota Timberwolves avant Miami Heat par 129-126. Le grand match de D’Angelo Russell dans l’équipe des mille lacs avec 27 points et 7 des 14 en triple. Les anciens Nuggets, Malik Baesley et Juancho Hernangómez, également gratté à un niveau élevé.

Beasley a terminé le duel avec 21 points et cinquante pour cent de tirs sur le terrain. Juancho, comme d’habitude depuis qu’il a atterri à Minneapolis, a terminé le match avec 17 points (7 sur 11 en tirs sur le terrain et 3 sur 5 en triple), 5 rebonds, une aide et deux interceptions en 31 minutes de jeu.

Minnesota Timberwolves 27 février 2020

Dans le Heat, qui connaît une série de résultats négatifs, le meilleur était Kendrick Nunn avec 24 points. Bam Adebayo est parti jusqu’au 22 et Jimmy Butler a fourni 18 unités et 9 passes décisives.

Le duel a été décidé dans une fin de crise cardiaque passionnante. Jimmy Butler a mis son équipe à un point à 13,8 secondes de la fin. Les Heat ont décidé de ne pas prendre et supporter la défense et jusqu’à ce qu’il reste une seconde pour la fin, ils ne l’ont pas engagée sur Jake Layman, qui a marqué les deux lancers francs. En fin de compte, Juancho Hernangómez a volé le dernier ballon et les Wolves ont remporté une victoire au mérite pour remonter le moral dans une période compliquée de la saison avec tant de changements dans l’alignement.

