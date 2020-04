Le grec Georgios Kalaitzakis est présenté au repêchage de la NBA

Georgios Kalaitzakis a été présenté ce samedi à Repêchage NBA 2020. Le jeune de 21 ans Nevezis de la Lituanie tentera leur chance cette année et tentera de franchir le pas vers la plus haute compétition de basket-ball du monde.

Si c’était le cas que le joueur était sélectionné par l’une des franchises NBA, il deviendrait le 11e Grec à avoir jamais fait son entrée dans la ligue de basket-ball nord-américaine. Les 10 autres sont: Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, Antonis Fotsis, Andreas Glyniadakis, Georgios Papagiannis, Kostas Papanikolaou, Efthimis Rentzias, Vassilis Spanoulis et Jake Tsakalidis.

Georgios Kalaitzakis se rend éligible au projet #NBA

| Eurohoops https://t.co/lJBwMUqpNc

– Eurohoops (@Eurohoopsnet) 11 avril 2020

Lors de la dernière saison avec le Lituanien Nevezis, Kalaitzakis a en moyenne 12,2 points, 4,3 rebonds et 2,3 passes décisives en 29 minutes en moyenne par match. Il a été le meilleur buteur de l’équipe européenne des moins de 20 ans l’année dernière avec une moyenne de 19,7 points.

En ce qui concerne ses qualités, le joueur grec possède d’excellents outils physiques pour être une base. Sa spécialité est le coup franc (leader en pourcentage chez les moins de 20 ans européens) et un bon assistant (il a été classé dans le top 10 du même tournoi). C’est un joueur qui pétrit beaucoup de balle.

Après s’être déclaré admissible au repêchage, les mots de Georgios Kalaitzakis ont été les suivants: “Mon plan était de me rendre aux États-Unis après avoir terminé notre saison pour continuer à m’entraîner là-bas, mais je ne peux plus le faire. Je travaillerai autant que possible depuis mon pays, et Si vous me le permettez, j’emmènerai notre entraîneur adjoint de Nevezis, Martynas Stankovicius, en Grèce. “

