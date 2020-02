Le guide de Moore pour parier le NBA All-Star 3-Point Contest

Crédit:

Crédit photo: Dylan Buell / .. Sur la photo: Buddy Hield

14 févr.2020, 18 h 00 ESTMatt Moore a toutes les informations dont vous aurez besoin pour décomposer ce qui devrait être une fusillade passionnante à trois points.Le tireur royal Buddy Hield (+700) offre une excellente valeur, mais si vous restez avec le dernier le champion de l’année Joe Harris à la place?

Vingt-sept plans.

C’est tout le concours de 3 points: 27 coups. C’est une exposition amusante des meilleurs tireurs du jeu, mais c’est aussi seulement 27 tirs.

Donc, si vous allez parier, vous devez vous concentrer sur une théorie.

L’événement de cette année comprend deux… soupirs… «MTN DEW ZONES» – obtenez cet argent, NBA – avec deux coups, chacun six pieds au-delà de l’arc à gauche et à droite du haut de la clé, qui valent trois points. Avec les tireurs de ce concours, cela pourrait finir par être assez important.

Jetons un œil à une variété de facteurs – cohérence, efficacité, distance, etc. – pour trouver de la valeur dans le concours du samedi soir.

Cotes dès vendredi matin et via DraftKings, où les utilisateurs d’Action Network obtiennent un pari sans risque jusqu’à 500 $.

COHÉRENCE

Jetez un œil au tableau de Buddy Hield pour les tirs au-delà de 22 pieds (à partir du résiduel positif):

Une belle répartition solide des coups et des pourcentages tout autour. Pas de gros creux ou plongées. Hield est un shooter de volume. Il a fait le septième plus de trois points de l’histoire de la NBA la saison dernière. Comme toujours.

La sortie de Hield est rapide et sans effort. Il ne tire pas particulièrement bien par rapport aux autres tireurs à un endroit donné, mais il ne tire pas particulièrement mal non plus. Il est bon de partout.

