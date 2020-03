Le Jazz a immédiatement fait tester 58 personnes pour le coronavirus. La raison était le privilège

Lorsque Rudy Gobert s’est révélé positif pour le coronavirus, il y avait une possibilité très réelle que ses coéquipiers aient également pu être infectés. Dans un calendrier différent, il aurait été raisonnable pour l’Utah Jazz de tester tout le monde dans l’organisation, juste pour être prudent. Cependant, dans un pays dépourvu d’un système de tests généralisés et abordables au milieu d’une pandémie mondiale, il est déraisonnable de justifier que l’État de l’Oklahoma utilise ses ressources déjà étendues pour tester 58 joueurs et le personnel d’une équipe de basket-ball.

Il serait réducteur de considérer cela comme une situation où le sport est plus important qu’autre chose. La réalité est que cette situation n’est qu’un autre exemple de quelque chose que nous savons déjà: les riches et les puissants bénéficient de leurs privilèges dans tous les domaines de la vie.

Robert Silverman de The Daily Beast a décomposé le nombre stupéfiant de la mesure dans laquelle les États-Unis se situent derrière les tests de Covid-19 par rapport au reste du monde. Si vous considérez que la moyenne quotidienne par pays du pays est de 55 tests par jour, il est impensable d’allouer 58 tests à une équipe de basket-ball.

Le problème ici n’est pas seulement que le Jazz bénéficie d’un traitement préférentiel, mais l’impact de l’utilisation de ces ressources (60% de la capacité de test de l’Oklahoma) a eu sur le reste de l’État. Combien de personnes à risque ont dû attendre les tests pour que la NBA puisse avoir l’esprit tranquille? Nous n’avons pas de réponses, et la nature désastreuse de cette spéculation est précisément cela, mais ce sont aussi les questions que nous devons nous poser dans tout scénario où les ressources épuisées nécessitent une allocation ciblée en temps de crise.

La NBA devrait être applaudie pour sa gestion de la pandémie de coronavirus dans son ensemble. Les équipes étaient priées de surveiller les symptômes, les joueurs devaient se déclarer et, malgré la stupidité de Gobert, la NBA était également la première ligue professionnelle à suspendre sa saison sans attendre que quelqu’un d’autre appuie sur la gâchette. À bien des égards, les actions de la ligue ont contribué à accroître l’importance du virus à la fois dans la sensibilisation du public et dans l’incitation d’autres ligues à agir.

C’est ce qui complique tout le scénario. Un point de vue utilitaire suggérerait de tester l’ensemble de l’organisation Jazz pour déterminer comment le virus se propage et suspendre la saison en conséquence a créé le plus grand bien – mais il y a aussi un bilan humain que nous ne pouvons ignorer. Les États-Unis ne sont malheureusement pas préparés à l’épidémie en raison de politiques isolationnistes et d’une tendance écrasante à penser que le pays serait à l’abri des problèmes pesant sur d’autres nations confrontées à leurs propres crises. En plus de cela, notre système de santé est mal préparé pour gérer un afflux de patients nécessitant des soins intensifs, si cela devenait une réalité. Nous avons déjà vu cela se produire dans le nord de l’Italie, les médecins étant obligés de prendre des décisions de vie ou de mort pour savoir qui peut obtenir un lit d’hôpital et confrontés au scénario impossible d’envoyer des patients âgés symptomatiques à la maison, sachant qu’ils pourraient mourir.

C’est pourquoi il est alarmant de voir toute une organisation sportive bénéficier d’un traitement préférentiel dans un pays où les gens sont obligés d’attendre des tests critiques qu’ils pourraient ne pas recevoir avant qu’il ne soit trop tard. Regarder le saut privilégié dans la file d’attente peut être courant, mais ce n’est pas acceptable – surtout pas maintenant. Nous devons tous être conscients de la façon dont les ressources sont allouées à mesure que la pandémie progresse. Il s’aggravera avant de s’améliorer, et le dépistage et le traitement ne devraient pas être déterminés par la richesse ou le statut social d’une personne.