“Le jeu a été bon:” Vince Carter a peut-être disputé son dernier match NBA – The Athletic

ATLANTA – Vince Carter se tenait au bout du banc alors qu’il se tournait vers la foule alors que les fans restés à State Farm Arena scandaient: «Nous voulons Vince! Nous voulons Vince! Nous voulons Vince! “

Dewayne Dedmon rappelle de manière ludique à Carter après chaque match combien de matchs le joueur de 43 ans a laissé dans sa carrière. Les chants s’intensifièrent. Il ne restait plus que 19,5 secondes en prolongation, les Hawks s’étant retrouvés 136-128 devant les Knicks de New York mercredi. Si Carter devait s’enregistrer pour ce qui pourrait être la dernière fois de son illustre carrière après que la NBA a annoncé une suspension indéfinie à la lumière du centre de jazz d’Utah Rudy Gobert test positif pour COVID-19, cela devrait être maintenant.

Dedmon a enveloppé Carter dans ses bras pour le traîner jusqu’à la table de marque. Carter a résisté avec un sourire et a dit: “Qu’est-ce que tu fous, mec?” DeAndre ’Bembry et De’Andre Hunter sont venus pousser Carter à s’enregistrer. L’entraîneur-chef Lloyd Pierce a regardé pour le remplacer, et Carter a cédé.

«Je me disais:« Tu sais quoi? Que diable. Allons-y », a déclaré Carter.

C’est contre tout ce que Carter représente pour être le centre d’attention. Il n’y a pas eu de retraite et de tournée d’adieu pour Carter cette saison même s’il sera intronisé au Temple de la renommée du basket-ball Naismith Memorial lorsqu’il deviendra admissible pour la première fois. Il reçoit occasionnellement des demandes de joueurs adverses de signer un maillot ou une paire de sa signature Nike Shox, mais il n’y a pas d’échange sur le terrain, qui est devenu habituel dans le basket-ball et le football. Au lieu de cela, Carter signe normalement un maillot ou ses baskets et les remet à un préposé du clubhouse pour livrer le cadeau.

Lorsqu’on lui a demandé la saison dernière à Sacramento s’il voulait le même traitement que la ligue a accordé à Dwyane Wade et Dirk Nowitzki dans le match des étoiles en créant des places supplémentaires pour eux pour jouer dans le jeu, Carter a déclaré: «Pourquoi devrais-je faire cela? “

Au cours des deux saisons où Carter a joué pour les Hawks, il n’y a eu qu’un autre match dont il est devenu le seul objectif, et c’est à ce moment-là qu’il a marqué son 25000e point contre Toronto, l’équipe pour laquelle il est devenu une légende et une icône.

Lors d’une nuit de folie sans précédent dans l’histoire de la NBA, il était approprié que Vinsanity ait éventuellement un dernier moment. Carter a infligé un ballon à Trae Young, qui a ramené le ballon sur le court. Young a ensuite remis le ballon à Carter, qui s’est arrêté du haut de la clé. “Coup!” Le diffuseur des Knicks, Mike Breen, disait généralement après un 3. Au lieu de cela, son appel immédiat était «incroyable».

Les Hawks traînaient par six, et les Knicks ralentissaient la 47e défaite pour Atlanta cette saison, mais les cris auraient suggéré que l’équipe à domicile avait frappé un vainqueur du match pour l’envoyer aux séries éliminatoires.

Brandon Goodwin a couru en rond en jetant ses bras droit en arrière avec ses mains, faisant le symbole 3 comme la célébration en 3 points de Carter. Dedmon agita une serviette sur sa tête. Bruno Fernando a sauté de haut en bas dans la pure jubilation lorsque les Hawks sur le terrain ont levé les bras pour célébrer.

“C’était amusant. Si cela se termine aujourd’hui, cette journée et la fin de la saison avec ces 16 derniers matchs seront discutées pendant très longtemps », a déclaré Carter. “C’est quelque chose dont je me souviendrai toujours. Au moins, j’ai marqué mon dernier panier. C’est un souvenir étrange mais cool. “

Ce n’était pas censé se terminer comme ça pour Carter si la NBA décide d’annuler le reste des matchs de la saison régulière. Il n’avait pas sa famille présente mercredi soir. Il n’avait qu’un de ses amis dans les tribunes. Les Hawks avaient prévu d’honorer Carter le 15 avril dans ce qu’ils appelaient «H15tory Night» pour ce qui serait son dernier match NBA. Mais il n’y a eu ni fanfare ni hommage vidéo mercredi soir.

Les Hawks ont découvert au quatrième trimestre que la saison régulière était, au minimum, en suspens. John Collins a déclaré qu’il était sur la ligne des lancers francs lorsqu’il a entendu les entraîneurs parler de la suspension de la saison.

Après le match, le personnel de la réception, dont le propriétaire Tony Ressler, a pleinement informé l’équipe des nouvelles. La première question de Carter, en plaisantant, était de savoir s’il était assez âgé pour être à risque s’il était positif pour COVID-19.

“Soixante-cinq? D’accord, je vais bien », a déclaré Carter en riant.

Carter est entré dans la ligue au cours de la saison 1998-1999 écourtée par lock-out et est peut-être en train de s’éloigner du match pour des «affaires non terminées», a-t-il déclaré. Il a comparé ces 15 derniers matchs restants, s’ils sont joués, à 15 matchs d’admissibilité restants, bien qu’il ait dit qu’il n’y avait aucune possibilité qu’il revienne à la NBA la saison prochaine si ces matchs étaient annulés.

Carter traitait toujours les nouvelles de ce qui pourrait être sa retraite anticipée et forcée quand il a parlé aux médias après le match. Mercredi, il n’est pas allé dans l’arène en pensant que ça allait être le cas, mais il est en paix.

“Je ne suis pas du tout d’accord de toute façon”, a déclaré Carter alors que les larmes commençaient à se remplir les yeux. «Vous pouvez demander à beaucoup de gens autour de moi, et ils vous le diraient. J’apprécie. Je fais mon temps et je sors de la porte, et ça me va. Croyez-le ou non. C’est cool. Crois moi. C’est cool. Le jeu a été bon. “

Dominique Wilkins, membre du Temple de la renommée, à gauche, accueille Vince Carter après la défaite des Hawks d’Atlanta contre New York mercredi. (Jason Getz / USA Today)

Juste un mois avant la mort de Kobe Bryant, Carter a demandé à l’icône des Lakers de Los Angeles comment il profitait de sa retraite. Bryant lui a dit que c’était le plus heureux qu’il ait jamais ressenti parce qu’il voyait ses filles grandir et aider l’entraîneur Gianna sur le terrain. Lors de ce dernier match de NBA de Bryant auquel il a assisté le 21 décembre à Brooklyn, il a demandé à Carter s’il était prêt à prendre sa retraite. Carter lui a dit qu’il allait et venait avec ses sentiments. Bryant lui a dit que c’était paisible.

Après tout ce que Bryant avait accompli, il était le plus heureux de sa carrière d’après-match. C’est à ce moment que Carter s’est vraiment senti impatient de ce qui l’attendait dans son prochain chapitre. Carter prévoit toujours de se lancer dans la diffusion et potentiellement, dit-il, peut-être un jour entrer dans le développement des joueurs ou faire partie d’un groupe de propriété.

Carter a évité de chasser les anneaux à la fin de sa carrière pour devenir essentiellement une extension du personnel d’entraîneurs. Il voulait être mentor. Il a aidé Collins, qui, selon lui, lui rappelle son jeune âge, à trouver son tir à 3 points, et maintenant Collins est l’un des meilleurs gros tireurs de la NBA. Carter a aidé Cam Reddish à travailler sur les petits détails avec son jeu de jambes pour le rendre plus confortable à tirer 3s. Reddish tire désormais mieux que 40% depuis le 3 depuis janvier. Carter a aidé Young à naviguer dans la vie d’une superstar émergente, de la façon dont il devrait se préparer à la façon dont il devrait parler aux médias.

Gagner des championnats n’était pas la fin pour Carter, car il est devenu le premier joueur à jouer en quatre décennies différentes. Il a signé avec Atlanta au cours de la dernière saison, car il y avait une chance qu’il puisse encore obtenir des minutes au lieu de s’asseoir à la fin du banc d’un prétendant au championnat et être “un vieil homme amer”.

Tout ce qu’il voulait, c’était jouer jusqu’à la toute fin, et si c’est ça, c’est ce dont il veut se souvenir le plus. Les faits saillants de sa victoire au Slam Dunk Contest 2000, en sautant sur Frédéric Weis aux Jeux olympiques, en plongeant sur Alonzo Mourning survivront à sa vie, mais quand vous pensez à Carter, il veut que vous sachiez qu’il a mis tout ce qu’il avait dans ce jeu.

«Je dirais que pour toute personne, bien sûr, un athlète, mais toute personne qui se réveille tous les matins à l’âge de 35 ans ou plus – je vous le donnerai, ou dans la quarantaine, et vous essayez d’aller faire un certain type d’actif et voyez à quel point c’est difficile. Vous pensez essayer de jouer au plus haut niveau de la NBA à 43 ans, il faut l’adorer. Et c’est ce dont je veux me souvenir », a-t-il déclaré. “Vous êtes organiquement, naturellement, vous vous souviendrez des moments forts et des jeux et des moments sympas pour vous ou quiconque, mais je pense simplement que mon amour pour le jeu à cet âge et ma capacité à continuer à jouer et à jouer est ce que je veux que les gens chérissent comprendre. Ce n’est pas facile. Il y a des jours où je me suis entraîné et j’ai dit: “Hé, entraîneur, je vais probablement prendre ma retraite aujourd’hui.” Et il a dit: “OK, peu importe.” Et je me suis dit: “Non, vraiment.” Je trouve un moyen tous les jours parce que j’adore ça. C’est ce qui a rendu la discussion si difficile au début de l’année car elle est toujours en moi. Faire de la compétition et être dans l’atmosphère et peut-être que je ne joue même pas dans le jeu, mais assis là et peut-être que les entraîneurs viennent à un temps mort et je peux leur donner des informations. Ils le reçoivent et l’écoutent. J’aime ça. Une fois que c’est fini, c’est fini, à moins que je ne devienne un coach dont on sait que ça n’arrive pas.

«Je travaille si dur pour être en forme et jouer à ce jeu pour affronter des jeunes de la moitié de mon âge, alors je voulais sortir et jouer. Quand vous dites: «Quel âge a-t-il encore? Oh, on dirait qu’il peut encore jouer. “C’est le sentiment – c’est comme un championnat parce que chaque soir, vous jouez contre un autre jeune et ils disent:” Mec, je ne vois pas comment tu fais. Vous avez l’air de jouer quelques années. »C’est comme gagner un championnat dans mon esprit. Certaines personnes ne le voient probablement pas de cette façon. Je pense que m’asseoir au bout du banc et ne pas pouvoir en faire partie – cela m’apporterait plus que tout. Ça a été une super balade. »

Les Hawks avaient discuté de la possibilité que mercredi soir soit le dernier match que Carter jouerait éventuellement devant une foule. Atlanta a un match contre Toronto prévu le mois prochain, un match qu’il attendait avec impatience. Sa relation avec Toronto, dit-il, était passée de tous les huées à tous les acclamations dans le match des Hawks à la fin janvier. L’amour qu’il a reçu de Toronto a été réconfortant et rafraîchissant et il ne pouvait pas imaginer comment la foule le recevrait le mois prochain. Il n’aura probablement pas cette opportunité maintenant.

Mais un morceau du Canada était avec lui sur le terrain dans ces dernières secondes mercredi soir. Il se tenait à côté de la recrue des Knicks, RJ Barrett, sur la ligne des lancers francs quand il s’est enregistré. Barrett a idolâtré Carter en grandissant au Canada. Carter est sans doute le joueur de basket-ball le plus influent et transcendant du Canada dans l’histoire du pays et a jeté les bases de joueurs comme Barrett à suivre. Carter a déclaré plus tôt cette saison qu’il s’était fait un point d’honneur d’avoir une relation avec les basketteurs canadiens tels que Barrett, Tristan Thompson, Kelly Olynyk, Jamal Murray et Andrew Wiggins.

C’est juste qui Carter est au cœur. Il est toujours prêt à aider. La première conversation que j’ai eue avec Carter, je me suis nerveusement tenue sur le côté du terrain après un entraînement de pré-saison la saison dernière et je lui ai demandé conseil. C’était la première fois que je couvrais la NBA, et c’était la première fois que j’écrivais sur le basket-ball. Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais vraiment. Il m’a dit que si j’étais sincère avec qui j’étais et si j’étais juste, ce ne serait pas différent de tout ce que j’avais fait jusque-là. La plus grande chose que je pouvais faire était d’être digne de confiance et les joueurs n’auraient pas de problème avec moi.

“Il apporte le pouvoir de star avec lui en tant que personne”, a déclaré Pierce. «C’est une personne très authentique. C’est un membre de la famille. Son leadership se fait sentir. Sa communication est formidable. Je pense qu’il y a peu d’athlètes que vous connaissez, et vous vous en souvenez, et vous comprenez l’impact qu’ils ont sur le jeu. Son impact a été énorme dans le monde entier. Il a des fans à Toronto pour avoir vraiment déraciné cette équipe et cette organisation. Quand ils ont commencé, il était le gars et le visage de la franchise. Évidemment, en allant à un programme légendaire comme Carolina, il est l’une de leurs légendes et l’un de leurs grands. Certains gars restent avec une seule équipe, mais il a pu se déplacer dans de nombreuses équipes différentes. Je pense que chaque équipe apprécie vraiment de l’avoir, que ce soit deux ans, quatre ans ou quoi que ce soit. Il apporte un véritable niveau de puissance de star qui n’est pas ce qu’il vient de faire sur le terrain mais en tant que personne tout autant. “

Même si c’est la dernière saison de Carter, il se prépare toujours comme si c’était la première. Sur la route, il y a deux bus qui emmènent les joueurs à l’arène pour le match chaque soir. Carter n’était jamais dans le deuxième bus. Il est normalement le premier joueur des deux équipes à s’échauffer et à suivre sa routine de tir. Il a ensuite la même routine d’étirement avant et après le match qu’il a depuis des années.

Le secret pour durer aussi longtemps que Carter en NBA était le sacrifice. Des nuits avant l’entraînement ou un match, Carter ne reste pas dehors tard chez un ami ou un coéquipier car il essaie de dormir au moins huit heures par nuit.

Les beignets et les cookies qui sont parfois apportés par les recrues pour leurs fonctions de joueur de première année ne sont jamais touchés par Carter, même s’il s’agissait de son gâteau de velours rouge préféré ou de ses cookies aux pépites de chocolat. Il a plaisanté la saison dernière en se présentant comme le vieil homme du club qui se tient sur le côté de la piste de danse et juge tout le monde dans le bâtiment, mais il ne s’est jamais soucié de ce que les autres pensaient parce qu’il voulait faire ce qu’il pouvait pour jouer aussi longtemps qu’il le pouvait.

Mais c’est potentiellement fini maintenant. Il pouvait jouer autant de golf qu’il le voulait. Young a dit qu’il espère obtenir des leçons de Carter parce qu’il ne sait pas jouer au golf. Les jours où aller au restaurant et commander un hamburger pour le manger uniquement sans pain sont également révolus s’il le veut, mais depuis deux décennies, tout ce que Carter sait, c’est du travail. Alors pourquoi changer maintenant?

“Je vais m’assurer que je suis en forme juste parce que”, a-t-il dit avec un sourire.

(Photo du haut: Jason Getz / USA Today)

