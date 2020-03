Le jeu brutal de Serge Ibaka pour mener les Raptors contre les Jazz

Marc Gasol devait jouer quelques minutes avant Utah Jazz, mais il ne l’a pas fait. Malgré cela, le duel entre Toronto Raptors et l’équipe de Salt Lake City avait une saveur espagnole, car le meilleur du jeu était sensationnel Serge Ibaka qui a mené le triomphe des Canadiens par 101-92 avec 27 points et 13 rebonds. Pascal Siakam a terminé avec 27 points et 11 rebonds et Kyle Lowry a ajouté 21 unités. Dans le Jazz, le meilleur était Joe Ingles avec 20 unités. Anunoby et Gobert ont été expulsés à la fin après une légère mésaventure.

Un autre DOUBLE-DOUBLE de @sergeibaka

27 PTS, 13 REB et 5/7 en triples

Victoire de @Raptors! pic.twitter.com/oL47Gzfa1u

– NBA Espagne (@NBAspain) 10 mars 2020

.