Le jeu de 3 contre 3 de Kevin Durant a laissé une impression durable sur les coéquipiers des Nets

Lorsque la vidéo de Kevin Durant jouant à trois contre trois avec certains de ses coéquipiers des Brooklyn Nets est sortie avant que la NBA ne soit en pause, le monde du basket-ball en a pris note. Même si Durant s’était déjà exclu pour le reste de la saison 2019-20, l’attaquant des Nets avait tout le monde se demandant s’il pourrait bientôt se préparer pour Brooklyn.

Ceux qui ont vu le petit clip de l’extérieur n’étaient pas les seuls à être impressionnés par le jeu de Durant lors de ces matchs à trois contre trois

Garrett Temple a déclaré à Alex Schiffer de The Athletic que Durant était “très efficace dans la façon dont il marque et les tirs qu’il prend, même là-bas sur trois”. L’aile Nets a ajouté:

Theo Pinson a également expliqué à Schiffer pourquoi Durant est «inviolable»:

Vous pensez que vous le contestez, jouez une bonne défense et d’une certaine manière, il ne vous voit même pas. Cela nous rend meilleurs et nous essayons aussi de le défier.

Pinson a bien compris à quel point Durant est difficile d’arrêter lors des entraînements à trois contre trois. La garde des Nets faisait partie du «Extra Work Group», selon son confrère de Brooklyn Chris Chiozza, qui était membre, ainsi que Rodions Kurucs, Timothe Luwawu-Cabarrot et Jeremiah Martin.

Chiozza a illustré à quel point Durant pendant qu’il était sur le podcast The Glue Guys:

C’est totalement différent quand vous le voyez marquer 40 points à la télévision que lorsque vous le voyez marquer 40 points sur vous. C’est beaucoup. Dans votre tête, vous vous dites “Eh bien, il est 6 9”, donc il est grand. Nous savons qu’il peut tirer. Il peut dribbler. Il est comme un gardien. … Ensuite, vous jouez contre lui contre, vous vous dites: «Euh, il est un peu plus grand que 6 9». Il peut faire plus que tirer. Il ne manque pas. Et il peut dribbler comme un gardien. Genre, vraiment dribble. Quand tu es là-bas avec lui, c’est juste fou. … Il est certainement le meilleur marqueur que j’aie jamais vu. Je pense que la plupart des gens seraient d’accord avec cela. Parce que tu ne peux rien faire pour l’arrêter. Il est plus grand que tout le monde et il peut tirer mieux que quasiment tout le monde en NBA.