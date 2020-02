Le jeune Doncic veut briser la marque de LeBron James

Ce week-end se jouera sur NBA All-Star, un engagement qui réunira les meilleurs joueurs de la saison pour faire preuve d’habiletés athlétiques, même si la star sera le match du dimanche entre le L’équipe LeBron contre la boîte Giannis.

16/02/2020 à 03:07

CET

Sport.es

Il convient de noter que l’une des nombreuses réalisations qu’il a dans sa carrière LeBron James, vainqueur de trois médailles olympiques avec les États-Unis, est qu’il a été le le plus jeune joueur à obtenir le MVP dans cet engagement.

Cela s’est produit dans le 2006 avec 21 ans et un mois, pour obtenir 29 points, six rebonds et deux passes décisives, pour mener la victoire de son équipe de 122 à 120.

Avant lui, le plus jeune avait été “Big O” Oscar Robertson en 1961 avec 21 ans et 10 mois, après avoir récolté 31 points, quatre rebonds et 13 passes décisives.

Dans cette édition, le basketteur de Dallas Mavericks Luka Doncic, avec 20 ans et 11 mois, Je pourrais faire l’histoire au United Center de Chicago.

