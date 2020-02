Le jeune Furkan Korkmaz est devenu une réussite pour Sixers

Furkan Korkmaz, un homme de troisième année des 76ers de Philadelphie, a fait une course folle dans sa carrière en NBA. Il a traversé l’étang en 2017 pour rejoindre les Sixers et poursuivre une carrière dans la NBA, mais après une saison recrue où il n’a joué que 14 matchs et une deuxième saison qui n’était pas beaucoup mieux, il allait retourner en Turquie.

Les Six avaient fait savoir qu’ils avaient décliné son option de troisième année au début de la saison 2018-19 et il a ensuite demandé un échange. Sa demande commerciale n’a pas été satisfaite et il est resté avec l’équipe avant de conclure un accord pour retourner en Turquie cet été.

Ensuite, une série d’événements s’est produite qui a conduit au retour de Korkmaz. Les Sixers n’avaient pas beaucoup de joueurs de l’aile après avoir perdu Jimmy Butler et JJ Redick tôt en agence libre, puis avoir raté Kyle Korver et Korkmaz, puis sont revenus sur un contrat de 2 ans.

“Je ne sais pas que la justification est le mot, mais ce que je sais, c’est que c’est une sacrée histoire parce qu’il était à nous et pendant un certain temps, nous n’étions pas trop sûrs si cela allait continuer”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “Parce qu’il était le nôtre pendant un certain temps, assez longtemps pour savoir qu’il est une bonne personne avec un caractère élevé et qu’il aime le jeu.”

Korkmaz affiche une moyenne de 9,6 points, un sommet en carrière, et 39,2% de la profondeur. Ce n’est pas mal pour un gars qui ne devait même pas être de retour en NBA en 2019-20. Pour son bien, cela a aidé qu’il ait joué pour la Turquie lors de la Coupe du monde de la FIBA ​​au cours de l’été, avec une moyenne de 11,8 points et un tir de 38,9% depuis le plus profond du tournoi.

“Je pense que son séjour à l’étranger cet été, en jouant pour l’équipe nationale turque où il a beaucoup joué, l’a poussé à revenir et vraiment, levant la main assez rapidement en pré-saison pour que nous y prêtions attention”, a ajouté Brown.

Il a vraiment terminé le jeu avant la pause des étoiles sur un niveau brûlant. Il a marqué un sommet en carrière de 34 points contre les Grizzlies de Memphis, puis a enchaîné avec 31 contre les Bulls de Chicago. Il a également fait 13 de ses 20 tentatives de profondeur alors qu’il continue de grandir dans ce «bombardier» que Brown recherche.

«Cette année, je ressens plus de confiance sur le terrain et à chaque match; peu importe que ce soit un bon coup ou un mauvais coup, je suis juste prêt et concentré pour faire des coups », a déclaré le garde de tir de 22 ans. «Il s’agit d’essayer d’aider l’équipe sur le terrain. Chaque fois, j’essaie de mettre l’équipe en premier et moi en deuxième, mais je suis content ces deux dernières semaines. »

Les Sixers doivent maintenant espérer que Korkmaz pourra continuer ce type de tir et donner à l’équipe une étincelle quand cela sera nécessaire. Ils reviennent de la pause des All-Star jeudi contre les Brooklyn Nets.

