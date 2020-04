Le joli détail de Curry avec une infirmière, fidèle adepte des guerriers

La star de Golden State Warriors, Stephen Curry, n’est pas étrangère au moment délicat que vivent les toilettes de son pays, dans la lutte pour arrêter la pandémie de coronavirus, et a décidé de faire un geste vers l’une des infirmières qui luttent dur pour sauver des vies à San Francisco.

04/09/2020 à 17:42

CEST

Et le joueurdes Warriors, il n’a pas réfléchi à deux fois et a appelé Shelby Delaney, infirmière en soins intensifs au Alta Bates Summit Medical Center à Oakland.

La base des Golden State Warriors Il a appelé le service public pour les remercier ainsi que leurs collègues, son travail infatigable mardi, avant son tour.

Un geste très apprécié

Un geste qui n’est pas passé inaperçu et qui a reçu les remerciements les plus sincères de Delaney, fervent admirateur de l’équipe et qui l’a partagé sur un site médical.

“Je ne remercierai jamais assez Dieu pour ce que tu fais et juste pour le sacrifice, le désintérêt et la manière dont tous s’unissent. Merci beaucoup pour ce que vous faites, votre cœur et l’inspiration que vous apportez à tout le monde “, a déclaré Curry.

Le médecin est un fan inconditionnel de la star et la première date qu’elle a eue avec son mari a été de regarder un match des Warriors chez Oracle. De plus, il a été appris que leur mariage avait un thème d’équipe, avec une danse exécutée avec les baskets Under Armour Curry.

“J’apprécie tout ce qu’il fait”, lui a dit Curry. “Ce que nous faisons est amusant, mais plus de gens doivent savoir ce qui se passe dans leur monde … surtout dans une pandémie comme celle-ci, donc grâce à vous, tout le personnel, tout le monde “, a déclaré le basketteur à l’utilitaire, dans un geste qui rend hommage à la star des Warriors.

