Le joueur anonyme des Lakers a informé le Front Office Kawhi Leonard «Vraiment voulu venir»

Les Los Angeles Clippers ont signé Kawhi Leonard pour un contrat de 103 millions de dollars sur trois ans après une agence libre NBA 2019 extrêmement intense.

Bien que les détails n'aient jamais été divulgués avant le fait, il était bien connu que les Clippers, les Raptors de Toronto et les Lakers de Los Angeles étaient toutes des équipes que Leonard avait sérieusement envisagées.

Leonard a fini par choisir les Clippers parce qu'ils ont pu conclure un méga-contrat pour Paul George juste au buzzer en plus de l'aspect retour à la maison. Beaucoup pensaient que Leonard préférait toujours les Clippers, mais n'avait aucun intérêt à y aller seul.

Maintenant, alors que plus de détails commencent à couler sur cette période d'agence libre, l'une des théories initiales a été confirmée et c'est que Leonard a toujours préféré les Clippers aux Lakers car il ne voulait pas former une super équipe avec LeBron James et Anthony Davis , selon Sam Amick de The Athletic:

Il y avait aussi un certain scepticisme au sein du groupe des Clippers que Leonard envisageait en fait les Lakers, mais pas de leurs principaux décideurs. La force motrice dans cette ligne de pensée, semble-t-il, était la conviction que Leonard voulait construire un autre candidat au titre en tant que pièce fondamentale plutôt que de faire équipe avec LeBron et de devenir la troisième nouvelle star des Lakers sur la scène.

Cependant, le pli le plus intéressant dans cette partie de l'histoire est qu'un joueur anonyme des Lakers aurait dit que Leonard allait signer, ce qui rend le front office plus disposé à rester dans la chasse plutôt que d'abandonner et de signer des joueurs de rôle de la get-go:

Mais une source connaissant la pensée des Lakers a déclaré avoir maintenu la poursuite, en partie, parce qu'un de leurs joueurs avait été informé que Leonard voulait vraiment venir. Ils craignaient de perdre d'autres agents libres en jouant avec Leonard en attente, mais ce risque calculé en valait la peine, même si la structure de leur rencontre avec Leonard n'était pas celle qu'ils espéraient. .

Il s'agit d'un détail extrêmement intéressant à venir maintenant car il y aura probablement une tonne de questions plus de réponses. Par exemple, quel joueur a été informé de cela et pourquoi étaient-ils si confiants, pourquoi les Lakers l'ont-ils cru et ce qui aurait pu arriver si ce joueur n'avait pas été informé de cela.

Les questions sont infinies et il vaut probablement mieux les éviter complètement. Mais compte tenu de la façon dont l'intersaison NBA 2019 a radicalement changé le paysage, de petits détails comme celui-ci ont un effet d'entraînement majeur. Heureusement, les Lakers et les Clippers semblent tous deux être des prétendants au championnat, donc les fans seraient prudents de s'asseoir et de profiter d'un excellent basket à la place.