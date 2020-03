La star de Dallas Mavereicks, Le Slovène Luka Doncic a montré son admiration et son respect pour la star de la Juventus et ancien joueur de Madrid, Cristiano Ronaldo, dans une conversation avec un joueur légendaire de Dallas, et grand amateur de football, Steve Nash.

“Le jour où j’ai rencontré Cristiano Ronaldo, je ne pouvais même pas parler”, a-t-il expliqué à Nash. dans une conversation détendue en face à face. “J’avais 16 ans quand je l’ai rencontré et il était tellement nerveux qu’il ne pouvait même pas parler. Je ne lui ai rien dit. Maintenant, je lui demanderais de me laisser faire un tour dans une de ses voitures”, a déclaré le garde du team texan.

Lors du choix du meilleur joueur du monde, il n’a aucun doute. “Cristiano Ronaldo. Sans aucun doute et toujours du Real Madrid. J’ai toujours vu leurs matchs et j’ai toujours aimé ça “, a déclaré Doncic.

Commencé à partir de l’avant

Le joueur Mavs Il a expliqué qu’il avait fait ses premiers pas dans le football en tant qu’attaquant, comme sa star à l’ère du joueur du Real Madrid. C’était une sorte d’Ibrahimovic. “

Nash a posé un défi à Doncic: surmonter les 96 touches de la tête qu’il a réalisées avec Antetokounmpo un an plus tôt. Ont-ils réussi?

