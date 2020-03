Le jour où Pau Gasol s’est avéré être un Hall of Fame en NBA

Hier Pau Gasol Il a déclaré dans une interview qu’il avait peut-être déjà joué son dernier match de basket-ball. Nous rappelons qu’il a subi une blessure au pied qui est de son côté depuis près d’un an et qu’il avait le grand objectif d’atteindre le Jeux olympiques de Tokiou qu’en raison de la crise sanitaire de coronavirus il semble qu’ils ne vont pas contester. Donc, et même si nous espérons qu’à près de quarante ans, il a encore un match devant nous, nous voulons lui rendre notre hommage spécial en parlant de ce qui a probablement été sa meilleure soirée dans sa carrière NBA.

Nous étions au Staples Center le 17 juin 2010. Les Los Angeles Lakers sont venus égaler la série à trois après avoir battu TD Garden dans un duel à mort. Les Lakers sont à la recherche de leur deuxième bague consécutive et venger la douloureuse perte de 2008. Avec tous ces ingrédients, face aux deux meilleures franchises de la NBA, Pau Gasol a joué un jeu formidable, qui a gardé de nombreuses bouches (malheureusement pas pour toujours) de des experts qui l’ont accusé de douceur.

Gasol était énorme dans le jeu, dans des domaines très différents. À un moment clé du match, vers la fin, Pau a capturé son neuvième rebond en attaque en duel et a expulsé Rasheed Wallace du match. Le duel s’est terminé avec 19 points et 18 rebonds pour être décisif dans leur victoire. Nombreux sont les experts qui disent qu’il aurait mérité le MVP de ces finales devant Kobe Bryant. C’est le moindre. Pau s’est avéré être un géant. Un géant éternel.

