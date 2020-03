Le juge décide que NBA 2K ne peut pas être poursuivi pour avoir reproduit les tatouages ​​de LeBron James

Un procès de quatre ans qui a été déposé contre le célèbre jeu vidéo NBA «NBA 2K» et sa société mère Take-Two Interactive a été rejeté après qu’un juge fédéral de New York a jugé qu’il était juste pour le jeu vidéo de reproduire des tatouages ​​originaux. que les joueurs comme LeBron James ont.

Lee Brown, du New York Post, a les détails de ce qui s’est passé devant les tribunaux avec le procès de Solid Oak Sketches, qui a nommé trois des tatouages ​​de LeBron comme leur propriété intellectuelle qui ne peut pas être reproduite dans le jeu vidéo.

Swain a noté que l’analyse d’experts a révélé que «seulement 0,000286% à 0,000431% des données du jeu NBA 2K sont consacrées aux tatouages», qui étaient pour la plupart flous et bloqués par d’autres joueurs.

Sa décision était du côté de Take-Two, qui a toujours soutenu que les tatouages ​​étaient une utilisation équitable car ils n’étaient plus les créations des artistes mais une partie des ressemblances des stars du cerceau.

La star des Lakers a également été un athlète de couverture pour NBA 2K à plus d’une occasion, donc ses tatouages ​​font partie du jeu et de son style depuis un certain temps, même pendant le procès.

