Le Kemba Walker de Boston a plus de repos pour le genou, mais moins d’aide pour le réparer

Il n’est pas seulement difficile pour les Celtics de Boston de maintenir leur conditionnement en quarantaine – la réhabilitation des blessures a également été un défi.

Pour le gardien du point de départ des Celtics, Kemba Walker, se mettre le genou droit sans l’aide du personnel et de l’équipement de Boston a forcé le produit UConn à poursuivre le travail par lui-même.

S’entretenant avec l’ancien grand homme de Boston, Brian Scalabrine, tandis que les Celtics et NBC Sports Boston ont retransmis un ancien jeu pour combler l’espace du hiatus du coronavirus, le quatre étoiles All-Star a raconté comment COVID-19 a eu un impact sur le processus de réadaptation de son genou.

“Comment va le genou, et pouvez-vous même le tester?” demanda Scalabrine.

Le natif du Bronx a été sérieux dans sa réponse, disant que le «genou se porte bien».

“Comme vous l’avez dit, c’est difficile parce que je n’ai personne autour de moi pour me faire soigner ou quelque chose comme ça, donc je dois faire mes propres trucs, ce que je fais de mon mieux pour faire autant que possible. J’essaie toujours de rester au top des choses, donc pour le moment, tout est question de discipline. »

L’ancien Husky a exacerbé un problème de longue date avec une inflammation au genou avec un passage prolongé dans le match des étoiles de la NBA 2020, nécessitant éventuellement un drainage des fluides et d’autres traitements tout en coûtant au gardien vétéran un certain nombre de matchs en saison régulière avant l’arrêt du 11 mars.

Bien que le manque de jeux créés par la pandémie contribue certainement à minimiser l’usure du genou de Walker, il ne faut pas non plus supposer que c’est un point positif.

Avec un peu de chance – et un travail acharné de la part du New Yorker – le manque d’aide pratique et d’équipement peut être compensé par la télémédecine et le dévouement du garde vétéran.

