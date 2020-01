Le leader analytique du club des 20 000 points carrière

Le gardien des Houston Rockets, James Harden, a peaufiné son fascinant sauteur de recul au fil des ans, et en tant que meilleur buteur de la NBA, cette décision a contribué à le propulser dans l’échelon supérieur des meilleurs sonneurs de la ligue.

Harden a rejoint le club des 20 000 points en carrière samedi soir, marquant 32 points lors de la victoire des Rockets contre les Timberwolves du Minnesota.

En tant que l’un des joueurs offensifs les plus talentueux de tous les temps, Harden a utilisé ce cavalier de recul pour créer de l’espace pour abattre 3 pointeurs. Son dribble avisé a aidé sa capacité de conduite, et par conséquent sa capacité à tirer des fautes. Selon Justin Kubatko de Stat Muse, parmi les 20 000 membres du club, Harden a le pourcentage le plus élevé de points en carrière provenant de 3 points et de lancers francs.

Harden étant n ° 1 sur la liste est révélateur de l’ère de l’analytique dans laquelle il a joué. Tirer une pléthore de 3 pointeurs et fréquenter la ligne des lancers francs est encouragé dans la NBA d’aujourd’hui. Harden mène la ligue cette saison en tentatives de 3 points et en lancers francs.

Selon NBA.com, Harden marque 40,6% de ses points sur la ligne des 3 points cette saison, et 28,4% de ses points sur la ligne des lancers francs.

Avec Harden qui se distingue, il a montré pourquoi son ensemble de compétences est l’un des plus uniques de l’histoire de la ligue. Alors qu’il poursuit sa carrière, son pas insaisissable le mettra en position de continuer à obtenir des seaux et à donner des ajustements aux joueurs adverses.

