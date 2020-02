Le livre pour enfants de LeBron James sera publié en août

Le premier livre pour enfants de l’attaquant des Lakers de Los Angeles, LeBron James, I PROMISE, devrait sortir le 11 août plus tard cet été.

Les éditions HarperCollins ont annoncé un accord de deux livres avec James le 18 février. Un deuxième livre – un roman pour les collégiens – sera publié à l’été 2021.

“Les livres ont la capacité d’enseigner, d’inspirer et de rassembler les gens”, a déclaré James dans un communiqué. “C’est pourquoi ces livres, et l’opportunité de rassembler les enfants et les parents, sont si importants pour moi.”

Illustré par Nina Mata, James “I PROMISE est un rappel aux enfants” que le succès de demain commence par les promesses que nous faisons à nous-mêmes et à notre communauté aujourd’hui. “

“Plus important encore, nous voulions nous assurer que ces histoires sont celles dans lesquelles chaque enfant peut se voir”, a déclaré James. “‘ Je PROMISE ’est puissant de cette façon, et je ne peux pas attendre que les gens le lisent.”

Le premier livre de James est une extension du travail qu’il a accompli avec la Fondation de la famille LeBron James. Il a commencé «I PROMISE» en 2011 et a ouvert l’école I PROMISE dans sa ville natale d’Akron, Ohio sept ans plus tard.

L’école publique abrite actuellement plus de 200 élèves à risque et fournit gratuitement des repas, des uniformes, le transport et les frais de scolarité.