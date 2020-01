Le Luguentz Dort retient James Harden pour une nuit de tir historiquement mauvaise

Lu Dort vient peut-être de décrocher un contrat.

Lors de son premier départ en carrière lundi soir, le joueur à double sens a frustré James Harden du début à la fin.

Alors qu’à première vue, il pourrait sembler que The Beard avait sa place avec la recrue Thunder, un examen plus attentif du score de la boîte révèle que Harden avait besoin de 29 tirs depuis le terrain pour atteindre 29 points. Il n’a fait que 9 de ses 29 tentatives, passant un maigre 1 sur 17 au-delà de l’arc. Per Stat Muse, qui a égalé son propre record pour la plupart des tentatives de trois points manquées en un seul match.

Le seul endroit où Harden a excellé lundi était sur la ligne des lancers francs, atteignant 10 des 13.

Dort a tiré le départ à la place de Terrance Ferguson, qui a raté le match pour des raisons personnelles.

Selon Joe Mussatto de The Oklahoman, Billy Donovan a déclaré aux journalistes après le match qu’il pensait que Dort avait fait “un travail incroyable” en 32 minutes, un sommet en carrière.

«Il a joué beaucoup de minutes, a vraiment travaillé dur sur Harden. Tu ne vas pas être parfait avec lui tout le temps, mais je pensais que l’effort qu’il a donné pendant plus de 30 minutes qu’il était sur le sol était énorme pour nous. “

Dort a marqué huit points, mais un peu comme Ferguson dans ce rôle était beaucoup plus nécessaire pour sa présence défensive que ses prouesses offensives.

Comme indiqué par Mussatto, Dort a tiré une charge changeante contre Harden qui a contribué à déplacer l’élan en faveur du Thunder à la fin de la seconde moitié.

Oklahoma City a surmonté un déficit de 16 points au début du quatrième trimestre pour revenir pour remporter la victoire, 112-107.

