Le maillot des Vince Carter’s Nets devrait être suspendu dans les chevrons du Barclays Center

Vince Carter sera l’un des rares joueurs à avoir un héritage dans lequel son absence de championnat ne sera pas trop discutée.

Après cette saison, Carter aura présenté un spectacle pendant 22 saisons NBA, ce qui lui donnera le record de la plus longue carrière de l’histoire de la ligue. Son surnom «Half Man, Half Amazing» pourrait bien être l’un des surnoms les plus appropriés dans l’histoire des cerceaux. Que ce soit en trempant Frederic Weis aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 ou en épatant les fans dans sa performance emblématique du Slam Dunk Contest 2000, Carter s’est avéré être l’un des joueurs les plus sportifs de l’histoire de la NBA.

Maintenant qu’il termine sa dernière saison, il a été félicité par des joueurs tels que la star des Houston Rockets James Harden. Carter a reçu une ovation debout en décembre lors de son dernier match au Madison Square Garden. Dimanche, il a disputé son dernier match contre les Brooklyn Nets et a reçu une ovation debout.

Carter a joué pour les Nets lorsqu’ils étaient dans le New Jersey, et en tant que l’un des meilleurs joueurs de tous les temps de la franchise, son maillot devrait pendre dans les chevrons.

Bien qu’il n’ait mené l’équipe à aucun titre, Carter était l’un des meilleurs créateurs de sa génération.

Dimanche, après la défaite des Hawks d’Atlanta contre les Nets, Carter a parlé de ce que ça ferait de retirer son maillot. Julius «Dr. J ”Erving, Jason Kidd, Bill Melchionni, feu John Williamson, Buck Williams et feu Drazen Petrovic ont chacun retiré leur maillot des Nets.

“Quand vous regardez dans les chevrons et voyez le groupe de gens qui sont là-haut, si un jour j’ai cette opportunité, cet honneur, je suis d’accord pour aller là-haut avec un gars que j’ai regardé avec le Dr J et un grand coéquipier comme J-Kidd », a déclaré Carter, selon Michael Scotto de Bleacher Report.

En cinq saisons avec les Nets, Carter a récolté en moyenne 23,6 points par match, le plus haut de toutes les équipes pour lesquelles il a joué. Selon Basketball Reference, Carter se classe troisième sur la liste des meilleurs buteurs des Nets.

Carter, Kidd et Richard Jefferson étaient l’un des trios les plus amusants à regarder au milieu des années 2000. Le groupe a commencé à jouer ensemble au cours de la saison 2004-05, lorsque Carter a été échangé à l’équipe des Raptors de Toronto au cours de la saison.

Avec Kidd, les Nets avaient l’un des meilleurs et des plus intelligents joueurs de tous les temps en tant que général au sol. En tant qu’ailier, Jefferson a complété la capacité de Carter à marquer avec sa capacité de couper. Le groupe n’a atteint les demi-finales de la Conférence Est, mais les trois ont joué au basket-ball passionnant.

L’influence de Carter sur la génération qui a suivi est particulière. La star des Nets Kyrie Irving en est la preuve, car il a hautement apprécié Carter après le match de dimanche.

“C’était le rêve d’un enfant d’aller voir Vince Carter et Jason Kidd et les Nets du New Jersey, mais plus précisément Vince Carter”, a déclaré Irving, selon Anthony Puccio de Nets Daily. «Il faisait des choses incroyables, mec. C’était incroyable en tant qu’enfant à regarder. »

Comme l’un des meilleurs buteurs de la ligue a vu, Carter est classé n ° 20 de tous les temps en points, et actuellement il est classé quatrième de tous les temps dans les matchs joués. Tireur de 3 points de qualité tout au long de sa carrière, il a réussi 37,2% de la profondeur.

De nos jours, les fans de cerceaux comptent parfois le nombre de sonneries. Autrement dit, l’héritage d’un joueur est parfois trop lié à la question de savoir s’il a remporté des titres.

Mais Carter est différent, et une grande partie de cela est parce que son héritage consiste à ce qu’il soit sans doute le meilleur dunker de tous les temps, ainsi que sa constance. Il a marqué en moyenne deux fois le score de sa saison recrue en 1998 jusqu’à la saison 2013-14.

Carter ayant son maillot potentiellement suspendu dans les chevrons du Barclays Center servirait de rappel de sa grandeur.

Mais contrairement à de nombreux autres grands de tous les temps, Carter n’aura pas besoin de bagues pour prouver à quel point il était incroyable.

